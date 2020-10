publié le 04/10/2020 à 10:05

C'est un jeu qui a la forme, la direction artistique, les couleurs et une bonne partie du gameplay de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le chef d'oeuvre de la Nintendo Switch sorti en 2017. Un jeu vidéo très riche et bien réalisé et pourtant... totalement gratuit. Voilà la recette de Genshin Impact, un jeu que n'importe quel possesseur de PS4, PC, smartphones iOS ou Android et bientôt Switch peut installer sans ouvrir son porte-feuille. Vous pourrez aussi jouer avec vos amis pour peu que vous soyez sur le même serveur continental et vous pourrez jouer sur une console et reprendre votre partie sur votre téléphone dans les transports par exemple. Le but semble d'abolir les frontières techniques et financières pour séduire un maximum de joueurs.

Malgré l'apparence "manga-animé" des personnages et la ressemblance avec le dernier Zelda, ce jeu de l'éditeur et développeur miHoyo n'est pas Japonais, mais Chinois. Genshin Impact qui vient tout juste d'être lancé à la fin du mois de septembre est en train de battre record sur record et de séduire la communauté des gamers. Ce free-to-play qui a coûté 100 millions de dollars en développement et marketing est en train de devenir le jeu chinois le plus célèbre de l'histoire de l'industrie du pays dans un marché mondial toujours dominé par les studios japonais, américains et européens.

En Chine, le jeu est devenu la deuxième application la plus rentable de l'AppStore en quelques jours. Le jeu a aussi enregistré un nombre considérable de précommandes : "5,3 millions de personnes pré-enregistrées sur le site web en dehors du territoire chinois. Localement, on en compte 16 millions sur l'ensemble des plateformes", note nos confrères de Jeuxvideo.com citant des sources du South China Morning Post.

Pourquoi un tel succès ?

Un jeu n'a pas besoin d'être gratuit pour triompher. Il faut qu'il soit séduisant, stable, amusant, addictif et surtout qu'il offre des contenus, des contenus et encore plus de contenus. C'est la seule façon pour ces titres gratuits de survivre sur le long terme : un grand nombre de joueurs actifs et une rémunération moins directe avec des coffres gorgés de nouveaux personnages et armes aléatoires à acheter avec quelques euros si vous avez tel ou tel objet en vue. Rassurez-vous, vous pouvez toujours jouer à Genshin Impact sans jamais toucher une seule fois votre carte bancaire. Mais nous ne doutons pas que miHoyo fera tout pour rendre la tentation insoutenable.

Le jeu commence sur les chapeaux de roues avec un frère et une sœur naviguant à travers l'espace et les mondes, brusquement stoppés dans leur voyage par une mystérieuse divinité. Vous choisissez le frère ou la sœur pour être votre personnage principal, l'autre est capturé et vous voilà parti à l'aventure. Objectif : libérer votre jumeau. Vous voilà armé d'une épée, de la capacité à contrôler le vent et d'un guide-mascotte qui est là pour vous expliquer les mécaniques du jeu.

Qui est ce mystérieux dragon ? Voici l'une des premières quêtes du jeu Crédit : MiHoyo

Comme Breath of The Wild, vous pouvez explorer un vaste monde avec deux grandes techniques popularisé par ce Zelda en monde ouvert : l'escalade et un paravent. Comme dans Zelda vous devez combattre des ennemis intelligemment et résoudre des puzzles dans des temples pour avancer dans l’histoire. Comme Zelda, vous pouvez cuisiner de bons petits plats. Tout comme Zelda sauf... sur le système global d'évolution de vos personnages. Car vous ne jouerez pas qu'avec votre héros. Vous allez pouvoir collectionner des personnages, chacun avec des armes et des compétences différentes, chacun maîtrisant un élément différent. C'est riche de votre petite troupe que vous pourrez avancer dans le jeu en débloquant telle ou telle zone.

C'est cette gymnastique entre les personnages (que vous pouvez intervertir à volonté et instantanément) qui fait le charme de ce jeu. Genshin Impact est aussi beau, le monde réactif, l'histoire n'est pas transcendante mais charmante malgré tout, les personnages sont plutôt bien écrits et disposent de dialogues entièrement doublés en anglais, japonais, chinois et coréen. Les textes, eux, sont entièrement traduits en français. Le jeu présente un haut niveau de personnalisation et de gestion qui rappelle plutôt un jeu de rôle classique qu'un jeu d'action-aventure à la Zelda. Donc si vous avez peur des menus, des points de compétence et des inventaires fournis, fuyez. Sinon vous serez au paradis.

La réalisation globale et les bonnes finitions du jeu expliquent certainement pourquoi Genshin Impact est l'un des jeux préférés sur la plateforme Twitch qui rassemble une gigantesque communauté de joueurs. Si vous aimez l'animation japonaise, les jeux à la Skyrim, si Breath of the Wild vous manque... Genshin Impact pourrait bien vous séduire, après tout, l'expérience est gratuite.