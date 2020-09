publié le 17/09/2020 à 17:33

Le 16 septembre 2020 se déroulait la grand-messe de Sony, le constructeur des fameuses consoles PlayStation. L’occasion d’en finir enfin avec le suspense concernant le prix et la date de sortie de la prochaine et tant attendue PlayStation 5. Les joueurs français pourront donc acheter cette nouvelle machine le 19 novembre pour la modique somme de 499 euros pour la version où on peut mettre des disques dedans. Comptez 100 euros de moins pour la version dématérialisée. De quoi se positionner intelligemment pour devenir le cadeau de Noël incontournable en décembre 2020.

Mais une console c'est parfaitement inutile s'il n'y a pas de bons jeux pour exploiter sa puissance. Lors de ce PlayStation Showcase, de nombreux jeux ont été annoncés et font déjà vibrer les joueurs comme un nouveau jeu Spider-Man, un jeu Harry Potter ou encore le nouvel opus de la saga culte Final Fantasy : Final Fantasy XVI dont l'annonce a été la grande surprise de la soirée. Nous avons donc repéré pour vous les jeux qui ont particulièrement retenu notre attention lors de cette présentation très officielle.

Fantasy et super-héros

> GOD OF WAR 5 RAGNAROK Teaser Trailer (2021) PS5 HD

- God of War: Ragnarök

Des flocons de neige, une voix rauque qui demande à "se préparer", une boucle de givre recouverte de runes lumineuses... Il n'y a pas de doute, la suite de God of War sur PS4 qui nous faisait quitter la Grèce antique et sa mythologie pour les disputes divines du panthéon scandinave, va débarquer sur PS5. Il faut dire que la fin de jeu précédent et ses révélations promettaient une suite épique. Le jeu envisage une sortie en 2021. Cette suite porte le sous-titre de Ragnarök, un terme célèbre dans les jeux vidéo puisqu’il est emprunté aux légendes du Nord pour parler de l'Apocalypse, un hiver de trois ans sans soleil qui se termine par une bataille mythique à la fin des temps.

> Hogwarts Legacy - Official Reveal Trailer | PS5

- Hogwarts: Legacy

"Vivez ce qui n'a jamais été écrit". Voilà comme les créateurs de ce nouveau jeu inspiré par la saga Harry Potter entendent se différencier de l'œuvre de JK Rowling : en vous faisant vivre la vie d'un étudiant de Poudlard en 1800. À cette époque aucun héros ou professeurs du jeune Harry n'était vivant, idem pour les personnages du début du XXe siècle que l'on retrouve au cinéma dans les Animaux Fantastiques. Après moult jeux mobiles très moyens et superficiels, Hogwarts: Legacy semble proposer une véritable aventure qui vous permettra enfin de vivre un rêve partagé par beaucoup : être un jeune sorcier dans la prestigieuse école de sorcellerie. Vie scolaire, personnalisation, secrets à découvrir, puzzle et combats magiques sont au programme de ce jeu d’aventure.

> Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Announcement Trailer | PS5

- Marvel's Spider-Man: Miles MoralesVous avez adoré le génial film d'animation oscarisé Spider-Man : New Generation et son héros Miles Morales qui récupère le costume de l'homme-araignée ? Voilà un titre qui devrait vous faire vibrer. Ville ultra-vivante, folles acrobaties entre les buildings et combats pêchus sont au programme de ce nouveau jeu Spider-Man conçu par Insomniac Games. Le studio vient d'ailleurs de dévoiler en marge de leur trailer une longue séquence de gameplay pour découvrir l'un de ces jeux qui pourrait bien être disponible à la sortie de la PS5 (mais aussi sur la PS4 dans une version moins gourmande).

> FINAL FANTASY XVI – Awakening Trailer | PS5

- Final Fantasy XVI

C'est LA grande surprise de la soirée pour les fans de jeux vidéo, l'annonce de Final Fantasy XVI. Personne ne l'avait vu venir, pas une image n'avait fuité. La saga japonaise revient à un univers d'heroic-fantasy avec sa magie, ses invocations et ses intrigues politiques médiévales popularisées désormais par Game of Thrones. Oubliez donc la technologie et le tuning de voitures de luxe comme dans le volet précédent FFXV qui fut une semi-déception.

Manifestement l'intrigue tournera autour de trois personnages principaux, deux combattants et un petit noble qui détient le pouvoir d'invoquer Phénix, l'une des invocations stars de la saga. Ifrit, Shiva, Titan ont eu le droit à quelques scènes. La direction artistique est très inspirée par Final Fantasy XIV mais les combats se rapproche d'un mélange entre The Witcher et l'action très nerveuse et aérienne de FFXV.

> Demon's Souls Remake - Official Gameplay | PS5 Showcase

- Demon's Souls

Avec Demon's Souls, la PS5 va pouvoir prouver sa puissance technique puisqu'il s'agit d'un remake d'un jeu sorti sur la PlayStation 3 en 2009. Rien de mieux pour voir la différence dans les graphismes (en espérant que ce ne soit pas une amélioration indigne qui trahirait l'oeuvre originelle). Après l'immense succès de la saga des jeux Dark Souls, ce petit frère du studio From Software va pouvoir être découvert par celles et ceux qui avaient raté ce petit événement et, qui sait, donner l'envie de réaliser une suite.



