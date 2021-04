"Game of Thrones" : quelle série de fantasy peut devenir son héritière ?

publié le 23/04/2021 à 06:18

Les fans de fantasy ne sont pas orphelins. Jamais autant de chaînes et de services de streaming n'ont essayé de les satisfaire avec des projets plus ambitieux et pharaoniques les uns que les autres. Depuis la fin de la saison 8 de Game of Thrones la série développée par HBO et inventée par George R. R. Martin, les fans de dragons, d'épées et de prophéties sont servis. Le succès considérable de cette série de fantasy, digne successeur du Seigneur des Anneaux de Tolkien avec une bonne dose de politique, a donné quelques idées aux producteurs.

L’objectif de ces prochaines années pour toutes les chaînes américaines (car il faut bien reconnaître que les productions les plus ambitieuses dans ce domaine viennent d'outre-Atlantique) est de trouver, créer ou adapter le "futur Game of Thrones". Heureusement pour eux, des dizaines de sagas littéraires longues, riches et très populaires attendent sur les étagères des bibliothèques depuis des années. Il n'y a qu'à se servir.

Que ce soit l'immense saga de La Roue du Temps, commencée il y a des décennies, ou les très modernes trilogies d'auteures comme N.K. Jemisin ou Leigh Bardugo, les producteurs et diffuseurs ont de quoi nourrir les fans de magie et d'intrigue pour des années. Nous avons repéré pour vous les projets les plus prometteurs...

1- "Le Seigneur des Anneaux"

On l'espérait pour 2020 ou 2021, mais cette adpatation prend son temps. Il faut dire qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. L'objectif d'Amazon Prime est d'offrir au public une nouvelle saga d'heroic-fantasy capable de prendre la relève de Game of Thrones. Quoi de mieux que le monde de Tolkien pour y arriver. Le budget d'un milliard de dollars qui est prévu devrait offrir du grand spectacle pour peu que les réalisateurs et acteurs soient talentueux.

Ce projet simplement baptisé "Le Seigneur des Anneaux sur Prime" place l'intrigue bien avant la quête de Frodon pour détruire l'Anneau unique de Sauron. La série a dévoilé son synopsis officiel le 13 janvier dernier pour le plus grand bonheur des fans. Comme l'a aussi publié le site The One Ring, la série se déroulera pendant le Deuxième Âge. Plus encore, elle "plongera les spectateurs dans une époque où de grands pouvoirs sont forgés, où des royaumes sont victorieux puis anéantis, où des héros inattendus sont confrontés à de grands défis, où l'espoir ne tient qu'à un fil et où le plus grand méchant jamais sorti de la plume de Tolkien menace d'engloutir le monde de ses ténèbres."

C'est effectivement durant cette période du Deuxième Âge, qui va durer quelque 3.440 ans, que les anneaux magiques que l'on connaît bien ont été forgés. C'est aussi durant le Deuxième Âge que les destins des elfes et des hommes ont pris deux directions très différentes. Cette période se termine avec la grande bataille qui est contée au début du Seigneur des Anneaux, lorsqu'Isildur récupère l'Anneau de Sauron avant de le conserver pour lui malgré les implorations d'Elrond...

2- "His Dark Materials"

La trilogie de Philip Pullman a été un véritable succès en librairie. À la croisée des mondes a fait rêver les enfants et les adolescents quand Harry Potter devenait un succès colossal. Cependant, l'œuvre n'a pas connu le même succès au cinéma que le célèbre sorcier de J.K Rowling.

La jeune Lyra et son daemon n'avait connu qu'un film : La Boussole d'Or. Un film avec un casting cinq étoiles (Nicole Kidman, Eva Green, Daniel Craig...) qui n'a pourtant pas eu le succès escompté. Critique de certaines organisations religieuses, critiques de la presse, succès moyen au box office. Il n'y a jamais eu de suite. Jusqu'à aujourd'hui.

C'est HBO et BBC One qui sont à la tâche. Il reste encore une saison pour terminer l'aventure principale de notre héroïne après deux saisons de qualité mais qui n'a pas soulevé les foules comme Game of Thrones... James McAvoy (X-Men, Split) joue le rôle de Lord Asriel, Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Mary Poppins Returns) celui de Lee Scoresby. Mais c'est bien Dafne Keen (Logan) et Ruth Wilson que nous adorons suivre dans cette aventure !

3- "House of the dragon"

Cette série est l'héritière légitime du trône (mais ça ne suffit pas toujours pour être la gagnante... les fans de Game of Thrones le savent). Le projet baptisé Bloodmoon qui était en production chez HBO a été annulé le 29 octobre 2019 par la chaîne américaine. Ce prequel, qui devait raconter de nouvelles histoires dans le monde de G. R. R. Martin bien avant la naissance de Jon Snow, a été stoppé après la production de l’épisode pilote qui n'a semble-t-il pas convaincu.



Mais que les fans de Westeros se rassurent, un nouveau projet de prequel officiellement intitulé House of The Dragon (La Maison du Dragon) a été lancé. Et ce n'est pas le seul. HBO a en effet une demi-dizaine d'arcs narratifs à exploiter dans l'univers du maître actuel de la fantasy. Si la production de cette première saison de 10 épisodes ne fait que commencer, nous avons néanmoins quelques informations pour savoir ce que House of The Dragon va raconter. Il suffit de se tourner vers les plus récents écrits de G. R. R. Martin et l'arbre généalogique de la mystérieuse et prestigieuse famille Targaryen....

4- "Le Nom du Vent"

Le Nom du Vent est le titre du premier tome d'une trilogie écrite par l'auteur américain Patrick Rothfuss. Il s'agit d'une trilogie tout bonnement formidable qui raconte les aventures de Kvothe, ancienne légende vivant désormais très discrètement. Chaque livre conte la vie de ce personnage : son enfance, son adolescence et son entrée fracassante dans le monde des adultes. La musique, une forme de sorcellerie toute scientifique, de l'humour et quelques grands traumatismes... Cette saga a tous les ingrédients d'un grand succès si elle est produite avec de bons moyens. Les livres ne trônent pas en haut des classements du genre "fantasy" pour rien.



Hollywood s'intéresse d'ailleurs de près à cette trilogie. Après la 20th Century Fox, c'est Lionsgate qui a proposé la réalisation d'un film, d'une série et d'un jeu vidéo, qui seraient produits par Lin-Manuel Miranda, l'homme derrière la brillante comédie musicale Hamilton.



La partie musicale semble entre de bonnes mains, reste à trouver un bon casting et des décors à tomber. Les films, dont le premier pourrait être réalisé par Sam Raimi (Spider-Man), raconterait l'histoire de Kvothe et la série télé (qui serait diffusée sur Showtime) utiliserait le même monde mais d'autres personnages. Une façon pour l'auteur d'élargir son univers sur d'autres médias.

5- "La Roue du Temps"

C'est une saga gigantesque. Publié en 1990, le cycle compte, selon les éditions, entre 12 et 22 tomes. Débuté par l'Américain Robert Jordan, décédé en 2007, La Roue du Temps a été terminée par un autre auteur célèbre de fantasy, Brandon Sanderson. L'œuvre présente des éléments qui en feraient une série très populaire : une longévité certaine pour assurer au moins 10 saisons et des personnages féminins centraux et puissants, les Aes Sedai, capables de manipuler le Pouvoir unique.



La saga dispose d'une notoriété telle qu'il est surprenant qu'elle n'ait pas déjà été adaptée. On compte déjà des bandes dessinées, des jeux vidéo, des albums tirés de l'univers. Rafe Judkins, ancien candidat de Survivor (le Koh-Lanta américain) et scénariste de la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. se charge avec respect du scénario et de la production de cette série.



Les créateurs de la série viennent de révéler les premières images de la série avec leur star Rosamund Pike en Moiraine (la Gandalf de cette saga si on veut être très réducteur). Le carré blond de la comédienne laisse place à une chevelure brune. "Ne sous-estimez pas les femmes dans cette Tour", dit l'actrice dans cette très brève scène où on peut la voir utiliser ses pouvoirs surnaturels. Moiraine parle là de ses consœurs magiciennes qui peuvent être de formidables alliées ou de solides ennemies pour les héros de cette aventure... Plusieurs autres petites séquences audio ou vidéo ont été dévoilées pour satisfaire les fans.

6- "The Witcher"

Saluée par bon nombre de lecteurs et de passionnés de jeux vidéo, l'excellente licence The Witcher a été un des grands succès de Netflix. La série n'est certes pas encore aussi influente que Game of Thrones, mais elle est certainement à ce jour la plus appréciée des fans du genre et la plus attendue du moment.



Henry Cavill continue de jouer le sorceleur Geralt de Riv aux côtés des révélations Freya Allan (Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer). La série, inspirée de l'œuvre de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski est une adaptation plutôt fidèle des romans qui sont, en réalité une succession de contes et nouvelles. On est loin de l'épopée longue et linéaire de Game of Thrones. La narration est plus découpée.



Dans cette saison 2, on retrouvera Ciri, Geralt et Yennefer. Plusieurs images ont déjà été dévoilées. Les deux premiers apparaissent avec des tenues de combat et on peut voir en particulier Ciri s'entraîner avec une épée en bois. Cela voudrait donc dire que la jeune princesse va mettre de côté la diplomatie et les intrigues de cour pour une approche plus directe des choses en suivant l'entraînement des Sorceleurs. Outre ses compétences martiales, Ciri devra certainement apprendre à maîtriser ses pouvoirs surnaturels qui restent encore un des grands points d'interrogation de la saga.

Du côté de Yennefer, les deux premières photos laissent présager un début de saison difficile pour la sorcière qui a provoqué l'incendie géant en fin de saison 1. On la voit en effet le visage en sang et les mains entravées par des chaînes. Nos confrères du site ComicBook.com ont eu accès au synopsis de cette seconde saison qui pose le décor de cette suite : "Convaincu que Yennefer a perdu la vie lors de la Bataille de Sodden, Geralt de Riv accompagne la princesse Cirilla dans le lieu le plus sûr qu'il connaisse, la forteresse de Kaer Morhen où il a passé sa jeunesse. Pendant que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent se disputent le pouvoir par-delà les hauts murs de Kaer Morhen, Geralt doit protéger Ciri d'un mal bien plus dangereux encore : le mystérieux pouvoir qui sommeille au plus profond d'elle."



Si vous avez lu les romans d'Andrzej Sapkowski et en particulier Le Sang des elfes (Bragelonne), vous ne serez pas surpris pas ces "révélations". La série devrait faire la place belle à Geralt et Ciri, mais aussi à la sorcière Triss Merigold avant que Yennefer ne revienne sur le devant de la scène. Elle sera celle qui va découvrir le grand pouvoir de Ciri, mais Yennefer sera bien plus douée qu'elle pour apprendre à la jeune femme comment contrôler cette force occulte.

7- "Shadow & Bone"

Changement de paysage pour cette saga littéraire qui, pour une fois, a été écrite par une femme : Leigh Bardugo. Cette série nous plonge dans une Russie du XIXème siècle complètement réimaginée. Fracturée par une calamité surnaturelle, la Russie est attaquée par des monstres. Pour voyager en sécurité, les habitants se tournent vers les Grisha, des individus capables de manipuler la réalité. L'héroïne de cette histoire se nomme Alina, elle peut manipuler et créer de la lumière, une arme rare pour affronter les ténèbres qui rodent.



Le projet a été d'abord acquis par DreamWorks Television qui a finalement cédé sa place à Netflix. C'est le scénariste de Bird Box et Premier contact Eric Heisserer qui sera le showrunner et il sera épaulé par Shawn Levy de Stranger Things' à la production. La première saison comptera 8 épisodes. La cible des livres est plutôt "young adult", donc le public-cible pourrait être moins vaste que celui de Game of Thrones. Mais l'ambiance russe pourrait séduire et offrir un bon bol d'air frais dans un univers dominé par des forteresses, des armures et des dragons dans des paysages celtiques. L'esprit "teen" pourrait par contre rebuter le grand public de Game of Thrones...

8- "La Cinquième Saison"

Il s'agit de la saga de romans qui remportent tous les plus prestigieux prix en ce moment, prix Hugo ou Nebula, rien n'échappe à N. K. Jemisin, l'auteure afro-américaine de La Cinquième Saison. Dans son monde, les habitants subissent de terribles catastrophes naturelles sur un continent unique. Son monde connaît un grand nombre de communautés, de castes et d'espèces. Parmi eux, les Orogènes se distinguent par leur capacité à calmer ou amplifier les activités sismiques en absorbant l'énergie environnante et la redirigeant.



L'histoire suit les aventures de trois personnages féminins dans ce monde dévastés et très divisés. C'est le groupe TNT qui a acquis les droits en 2017 pour produire une série. La scénariste de Sleepy Hollow, Leigh Dana Jackson devrait écrire le "pilot" et le créateur de la série Heroes (oui, souvenez-vous Heroes...), Tim Kring, devrait être le producteur exécutif de cette adaptation. Cette saga aux accents écologistes et féministes pourraient séduire le public mais la série est encore confidentielle même chez les amateurs de fantasy si on la compare à l'oeuvre de Tolkien, Martin ou Jordan.