publié le 18/03/2021 à 18:55

Amazon ne prépare pas qu'une série sur la saga du Seigneur des Anneaux dans l'espoir de devenir la prochaine plateforme à s'enorgueillir d'avoir trouvé le prochain Game of Thrones. Le géant s'apprête à dévoiler dans les prochains mois les premiers épisodes de son adaptation de The Wheel of Time (La roue du temps), adaptation de la saga de fantasy culte de l'Américain Robert Jordan.

Le grand public n'est sans doute pas familier de cette épopée mais, après tout, beaucoup ne connaissaient pas Jon Snow (Game of Thrones), Gandalf (Le Seigneur des Anneaux) ou encore Geralt de Riv (The Witcher) avant les adaptations de ces grandes séries de fantasy au cinéma ou à la télévision. Apprêtez-vous donc à faire connaissance avec Rand al'Thor ou encore Moiraine Damodred. Très prochainement, on risque de parler d'eux avec insistance...

Cette dernière devrait particulièrement attirer l'attention. En effet, cette Aes Sedai (une sorcière très officielle dans le monde de la Roue du Temps) sera incarnée à l'écran par nulle autre que l'actrice britannique Rosamund Pike. Dans une série riche en nouveaux visages, elle sera le phare hollywoodien qui montrera la voie et ne manquera pas d'attirer les curieux qui l'ont aimé dans Gone Girl, Orgueil et Préjugés ou I Care A Lot plus récemment.

Les créateurs de la série viennent d'ailleurs de révéler une première vidéo avec l'actrice en Moiraine. Le carré blond de la comédienne laisse place à une chevelure brune. "Ne sous-estimez pas les femmes dans cette Tour", dit l'actrice dans cette très brève scène où on peut la voir utiliser ses pouvoirs surnaturels. Moiraine parle là de ses consœurs magiciennes qui peuvent être de formidables alliées ou de solides ennemies pour les héros de cette aventure... Plusieurs autres petites séquences audio ou vidéo ont été dévoilées pour satisfaire les fans.

“You want stories?" Thom Merrilin declaimed. "I have stories, and I will give them to you. I will make them come alive before your eyes.” ​#WOTonPrime pic.twitter.com/f0wlr3t7Sf — The Wheel of Time (@WOTonPrime) September 9, 2020

Where the Shadow waits. pic.twitter.com/Y1WS0HFwqr — The Wheel of Time (@WOTonPrime) February 17, 2021

The Wheel of Time aura à son programme une prophétie très classique, mais aussi des intrigues et trahisons sans compter une inversion des rôles entre hommes et femmes qui ne manquera pas de faire couler de l'encre le temps venu... Les 8 épisodes de la saison 1 devraient être dévoilés en 2021. La production a pris un peu de retard avec la pandémie et une date précise et définitive n'a pas encore été annoncée.