"Enola Holmes" : pourquoi le film Netflix est attaqué par les héritiers de Conan Doyle

Dans la littérature, Enola Holmes est la sœur du célèbre détective de Baker Street, créée par Conan Doyle, puis reprise par Nancy Springer. Dans le film Netflix, elle est incarnée par Millie Bobby Brown aka Eleven dans Stranger Things, carton de la plate-forme du streaming. L'actrice partage l'affiche avec Henry Cavill (Sherlock Holmes), Superman dans les films DC Comics et le Sorceleur Geralt de Riv dans The Witcher, autre production Netflix.

Mais, la diffusion d'Enola Holmes d'Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) sur Netflix est compromise comme l'explique The Hollywood Reporter. Les héritiers de Conan Doyle attaquent en justice le géant américain du streaming, le studio de production Legendary Pictures et l'auteure Nancy Springer, dont ses œuvres Les Enquêtes d'Enola Holmes, ont inspiré le scénario du film. Ils ont déposé une plainte au tribunal fédéral du Nouveau-Mexique pour "violation de droits d'auteur" et de "marques déposées".

Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la situation, il faut remonter en 2014. À cette époque, il est décidé que toutes les histoires écrites sur Sherlock Holmes avant 1923 tombent dans le domaine public. Mais, la règle ne précise pas ce qu'il advient des 10 dernières histoires originales de l'auteur, écrites entre 1923 et 1927 dans The Case-Book of Sherlock Holmes. Pour l'instant, seuls les "éléments originaux" de ces œuvres sont protégés par les droits d'auteur.

Dans le rapport officiel de la plainte, les ayants droits de Conan Doyle reprochent au film Enola Holmes de décrire le personnage de Sherlock Holmes avec des émotions et de l'empathie. Où est le problème ? Ces qualités du détective n'ont été développées que dans les livres de Conan Doyle publiés après 1923 (dont on parle plus haut) et qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public.

"Après les histoires tombées dans le domaine public, mais avant les histoires protégées, la Première Guerre mondiale a eu lieu. Pendant cette Guerre, Conan Doyle a perdu son fils aîné, Arthur Alleyne Kingsley. Quatre mois plus tard, il perd son frère le brigadier général Innes Doyle. Quand Conan Doyle revient à Holmes dans la période des histoires protégées de 1923 à 1927, il ne suffit plus que le personnage soit le plus brillant esprit rationnel et analytique qui soit. Il devait être humain. Le personnage devait développer des connections humaines et l'empathie", explique un des paragraphes de la plainte. Ainsi la production Netflix aurait dû verser des droits d'auteur aux héritiers pour pouvoir adapter ces caractéristiques humaines de Sherlock Holmes dans Enola Holmes.

Le film devrait sortir en septembre prochain sur Netflix, avec Sam Claflin (Hunger Games, Peaky Blinders) dans le rôle de Mycroft Holmes, frère de Sherlock et Elona, et Helena Bonham Carter (Fight Club, Alice au pays des merveilles) dans celui d'Eudoria Holmes, la mère d'Enola.

Une précédente affaire juridique en 2015

Ce n'est pas la première fois qu'une adaptation des aventures de Sherlock Holmes est attaquée en justice par les héritiers de l'auteur. En 2015, ils avaient attaqué Miramax pour Mr.Holmes avec Ian McKellen (Le Seigneur des Anneaux, X-Men), sans succès. Ils n'avaient pas eu gain de cause et espèrent donc cette fois, gagner une compensation financière pour Enola Holmes, comme le conclut THR.

