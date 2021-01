"Dawson" (Netflix) : comment la série des années 90 est devenue culte

publié le 15/01/2021 à 13:10

Pour vous aider à adoucir le couvre-feu à 18 heures, ne manquez pas la saison 1 de Dawson, qui arrive sur Netflix ce 15 janvier. La saison 1 possède 10 épisodes pour vous faire (re)découvrir la team Dawson et la team Pacey.

À l'instar d'Hartley, cœurs à vif, The OC et Les Frères Scott, Dawson est une série américaine populaire, diffusée de 1998 à 2003. Les protagonistes sont quatre adolescents dans la ville fictive de Capeside aux États-Unis : Dawson Leery (James Van Der Beek), Josephine "Joey" Potter (Katie Holmes), Pacey Witter (Joshua Jackson) et Jennifer "Jen" Lindley (Michelle Williams). Des noms qui vous parlent sans doute, puisque Dawson leur a servi de tremplin dans leurs carrières, que ce soit au cinéma et à la télévision.

Comme ses séries "consœurs", Dawson a pour fil rouge les histoires amoureuses de ses héros et héroïnes. Mais pas que. Et c'est là qu'elle tire son épingle du jeu et est devenue culte. Bien avant les morts violentes de Game of Thrones, le cancer de Walter White de Breaking Bad, Dawson aborde ces thèmes de la mort, la drogue, du deuil, la maladie, l'homosexualité dans une société des années 90, dont les prises de paroles sur ces sujets existent peu (surtout comparé à maintenant).

Team Dawson ou team Pacey, il y en aura pour tout le monde ! pic.twitter.com/p85CdNF3r2 — Netflix France (@NetflixFR) November 19, 2020

Quid de la team Joey et team Pacey ?

C'est aussi l'un des points forts du synopsis de Dawson, qui possède 6 saisons et 128 épisodes : l'amitié et les rivalités entre les deux garçons de la bande de Capeside, sans oublier le triangle amoureux. D'un côté Dawson, personnage dont la crise de larmes est devenue un Gif iconique. De l'autre Pacey, "frère de sang" de Dawson, plus chaleureux, mais aussi insolent, cancre du lycée, qui n'a pas sa langue dans sa poche. On les oppose, on les adore, on les déteste. Et c'est ainsi qu'ils sont entrés dans l'histoire de la télévision.

Entre eux, Joey, âme soeur de Dawson qui cache un lourd secret derrière ses études, mais dont l'amitié est bénéfique pour nos protagonistes. Le trio est ensuite complété par la charismatique Jen, qui débarque de New York avec son meilleur ami Jack. Les protagonistes sont aussi rejoints au fil des saisons par d'autres personnages, comme Andrea (Meredith Monroe), Abby (Monica Keena) ou encore Mitch (John Wesley Shipp).

> All Dawson's Creek Openings (With 'I Don't Want To Wait')