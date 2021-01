publié le 13/01/2021 à 19:41

"Zendaya, Dwayne Johnson, Melanie Laurent, Chris Hemsworth, Halle Berry, Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Noah Centineo, Amy Adams… Ça fait beaucoup là non ?" C'est avec cette liste de grands noms d'Hollywood que Netflix a annoncé la couleur pour cette nouvelle année 2021. Si les salles obscures ne sont pas sûres de rouvrir dans les prochains mois, les abonnés de la plateforme de streaming pourront au moins se consoler avec elle.

Dans une bande-annonce, Netflix a montré les premières images et quelques mots des stars de 27 films qui seront diffusés cette année. Au total, près de 70 films ont été produits par Netflix et seront montrés aux spectateurs en 2021. Les stars de Red Notice, Dwayne "The Rock" Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot sont les têtes de gondoles de cette livraison de films. Don't Look Up d'Adam McKay, dans lequel jouera Leonardo DiCaprio ou The Harder They Fall, un western co-produit par le rappeur Jay-Z, comptent parmi les belles affiches de cette programmation.

Meryl Streep, Regina King, Adrien Brody, Sandra Bullock, Octavia Spencer, Jeremy Irons, Lin-Manuel Miranda ou la réalisatrice Jane Campion promettent une année de spectacle avec une pluie de stars et des premières fois du côté de la réalisation. Netflix se positionne clairement comme une fabrique à Oscars et un acteur désormais incontournable du marché.

Un aperçu de ce qui vous attend en 2021 : des films, des films, des films... Et aussi des films. pic.twitter.com/0Ln6fQ4fZa — Netflix France (@NetflixFR) January 12, 2021