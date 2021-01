publié le 13/01/2021 à 00:39

Lupin cartonne, et pas seulement en France. Diffusée sur Netflix depuis le vendredi 8 janvier, la série avec Omar Sy campe bien-sûr la première place du top 10 de la plateforme en France, mais elle s'est également imposée dans les contenus les plus vus en Italie, en Allemagne, en Espagne et en Belgique, au Canada ou encore au Brésil.

Mais fait inédit, la série a fait son apparition dans le top 10 Netflix aux États-Unis, une première pour une production Française rapporte le magazine Deadline. Samedi, soit au lendemain de sa diffusion, Lupin s'est classée 8e du top 10 Netflix général aux États-Unis et 6e du top 10 séries.

La série est même passée brièvement numéro 1 du top 10 américain, tous contenus confondus. Un classement qui n'a pas échappé à la star du programme, Omar Sy, qui a tweeté un "Merci", ce dimanche.