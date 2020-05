publié le 08/05/2020 à 17:05

Netflix prépare pour l'été 2020 une nouvelle perle de la fantasy. Les abonnés pourront découvrir la série Cursed : La rebelle, adaptée du roman graphique de Tom Wheeler, scénariste et producteur américain, et du dessinateur Frank Miller, l'un des pères de Batman dans les comics.

Figurant sur la très select liste des best-sellers du New York Times, rien que ça, Cursed (Maudit) raconte la légende arthurienne, mais du point de vue de Nimue, qui va devenir la Dame du Lac. Fans de la légende de la Table ronde, de la magie au temps du moyen-âge et tous les personnages de la légende du roi Arthur, cette série Cursed : la rebelle s'adresse à vous.

Alors concrètement que sait-on déjà de l'adaptation du livre en 10 épisodes d'une heure ? Netflix a dévoilé de premiers clichés avec le casting et en dévoilant quelques indices sur l'intrigue. Les fans de 13 Reasons Why seront ravis de retrouver Katherine Langford qui incarne Nimue, l'héroïne de la série, dotée d'un don mystérieux et dont le destin est de devenir la Dame du Lac.



Une aventure pleine de magie et une réflexion sur le passage à l'adulte

Nimue est donc le coeur de la série et du livre de Frank Miller et Tom Wheeler. Dans la légende arthurienne, la Dame du Lac est la Fée Viviane, qui donne l'épée d'Excalibur à Arthur. Épée que l'on retrouve dans l'une des photos dévoilées par Netflix : Nimue porte la célèbre arme dans l'eau, prête à l'utiliser pour se défendre.

Comment la jeune femme, qui a perdu sa mère dans le massacre de son village, va rencontrer Arthur (Devon Terrell vu dans Barry) ? C'est encore un mystère. Sachez qu'il n'est pas encore le roi, mais un mercenaire dont la mission est de trouver Merlin, incarné par Gustaf Skarsgård (Vikings, Westworld), qui doit lui remettre Excalibur.

Loin d'accepter sa destinée, Nimue va devenir le symbole de la rébellion dans le royaume contre les Paladins rouge et le roi Uther Pendragon (Sebastian Armesto de Gold Digger). D'ailleurs le sous-tire du livre précise : "Quiconque tient l'épée du pouvoir devient la reine". Nimue devrait donc régner bientôt sur le royaume.

Les fans de la série The Witcher, autre monument de la fantasy, qui attendent impatiemment la suite des aventures de Geralt, Ciri et Yennefer, pourront donc se consoler avec Nimue, Arthur et Merlin dès cet été. Il n'est pas seulement question de combattre des créatures maléfiques, mais aussi de passer à l'âge adulte, l'obscurantisme religieux et le courage nécessaire pour devenir le héros et l'héroïne de sa vie face à l'adversité.