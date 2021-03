Cliff Simon ("Stargate SG-1") est décédé à 58 ans dans un accident

publié le 12/03/2021 à 22:03

Cliff Slimon, connu pour son rôle de Ba'al dans la série Stargate SG-1 est décédé le 9 mars 2021 à 58 ans. L'acteur est décédé à la suite d'un accident de kitesurf à Topanga Beach en Californie, rapporte le Huffington Post.

Sa veuve Colette Simon a annoncé le décès de Cliff Simon sur la page Facebook officielle de l'acteur. "Il était un homme original, un aventurier, un marin, un nageur, un danseur, un acteur, un auteur. Il laisse un immense vide sur Terre (...) C'était un frère, un oncle, un neveu, un ami, un cousin merveilleux et très aimé", explique Colette Simon avec la communauté de fans de son époux. Elle précise qu'il est parti "en faisant ce qu'il aime sur la plage près de la mer, qui était son temple".

Avant de démarrer sa carrière sur les écrans, Cliff Slimon a été un athlète international et olympique en natation. Il a aussi pratiqué la gymnastique à un haut niveau. Il a été aussi mannequin et danseur. Le public a pu le voir au Moulin Rouge à Paris. C'est en dans les années 2000 qu'il se fait connaître du grand public en incarnant le méchant Ba'al dans Stargate SG-1 et Stargate : Continuum. Il a poursuivi sur le petit écran dans NCIS : Los Angeles, NCIS : Enquêtes spéciales et NCIS : Nouvelle-Orléans.