"Les Super Nanas" : Bulle, Belle et Rebelle en chair et en os pour une série

publié le 10/03/2021 à 20:19

Adapter un dessin animé culte est toujours périlleux. Netflix en a fait l'expérience avec les Winx très récemment et, du côté de la chaîne toujours très "young adult" CW, c'est l'adaptation des Super Nanas qui fait son petit bout de chemin.

CW vient de trouver les trois jeunes actrices qui incarneront les célèbres Bulle, Belle et Rebelle, super-héroïnes du dessin animé qui a fait les belles années de Cartoon Network au début des années 2000. CW ne mise pas sur de grosses stars pour cette adaptation mais sur de nouveaux visages (voir diaporama ci-dessus) : Chloe Bennet (vue dans la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.), Dove Cameron (aperçue dans la série sur les enfants des méchants de Disney, Descendants) et Yana Perrault (Jagged Little Pill).

Naturellement, il est très difficile d'adapter l'histoire des mini-super-héroïnes avec des vraies humaines. Ces actrices incarneront donc des Super Nanas qui ont grandi et ont passé leur jeunesse à combattre le crime. Voudront-elles continuer leur mission ou seront-elles plus rebelles que jamais ? Il faudra attendre les premiers épisodes pour le découvrir.