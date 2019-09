publié le 06/09/2019 à 10:02

Un homme aux multiples talents. En deux ans et demi, Yannick Noah n'est rentré en France que deux fois pour ses activités d’entraîneur de l'équipe de France de tennis. Ce vendredi 6 septembre 2019, il sort son dernier album, Bonheur Indigo. Il est descendu de son bateau pour en parler sur RTL.

Un peu plus de cinq ans après Combats Ordinaires, l'un des musiciens préféré des Français est de retour avec douze chansons joyeuses et lumineuses. Alors que les guitares pop et les synthés habillaient le précédent opus, l'artiste renoue dans celui-ci avec la saudade, les rythmes reggae et salsa, les percussions et les chœurs ensoleillés.

Sur l'album, il n'est pas seul. Les chœurs sont intégralement assurés par la chanteuse Yseult, révélée par la Nouvelle Star 2014. Cette année-là, Yannick Noah chantait sa colère, le temps qui passe trop vite et sa peur du futur, alors que dans Bonheur Indigo, on retrouve un Yannick Noah optimiste, plus fédérateur entouré d'une jeune équipe d'auteurs-compositeurs comme Boulevard des Airs, Barbara Pravi ou Igit.

Des titres joyeux et colorés influencés par le voyage

Les titres La mélo ou Au mieux le meilleur, Baraka ou encore Todo esta bien donnent le ton de son nouvel album. "C'est beaucoup plus facile de chanter des jolies choses, de raconter des comptines, de proposer un bonheur à un enfant", explique Yannick Noah, quand on lui parle de la pochette de son album, où figure une photo de lui, enfant.

"Si on s'accepte tel qu'on est, on n'est pas loin du bonheur", explique encore l'artiste sur RTL. La Baraka, le chanteur pense qu'il l'a : "J'ai la chance d'avoir fait de jolies rencontres, d'avoir des parents qui m'ont laissé vivre, d'avoir eu un premier entraîneur qui m'a entouré de beaucoup d'affection", raconte-t-il avant de raconter les moments qui l'ont mené où il en est aujourd'hui.

Yannick Noah a pris le large en partant vivre sur un bateau, en famille, en méditerranée puis de l'autre côté de l'Atlantique, dans les Antilles ou encore en Jamaïque. Les voyages influencent la création de l'artiste, comme il le confie sur RTL : "Quand je suis en bateau je me retrouve spectateur de la vie".

Bonheur Indigo sort le 6 septembre 2019. Yannick Noah sera de retour sur RTL dans À la bonne heure, avec Stéphane Bern. Le chanteur se produira à l'Olympia, à Paris, le 11, 12 et 13 décembre.

> Yannick Noah - Viens (Clip officiel)