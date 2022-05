Yannick Noah : découvrez "Back To Africa", premier extrait de son prochain album

Yannick Noah : découvrez "Back To Africa", premier extrait de son prochain album

Yannick Noah : découvrez "Back To Africa", premier extrait de son prochain album

Yannick Noah : découvrez "Back To Africa", premier extrait de son prochain album

Près de trois ans après Bonheur Indigo, Yannick Noah est de retour ce 9 mai 2022. Le chanteur vient de dévoiler le premier extrait de son prochain album, un disque attendu à la rentrée. Ce sera le douzième album de l'ex-tennisman. Un projet qui marquera un retour aux sources. Vers des rythmiques plus chaloupées et moins électroniques.

Et pour cause : Yannick Noah est retourné vivre dans son petit village au Cameroun. Etoudi est désormais devenu un quartier de la capitale Yaoundé. Noah y a vécu gamin. Il l'a quitté au début des années 70 pour vivre son rêve sportif. Son père était devenu le patriarche du village.

En 2017, à son décès, Yannick Noah a décidé de prendre sa place et son rôle à Etoudi. Ce chemin, cette nouvelle vie sera le message principal du prochain disque de l'artiste populaire. Retour aux fondamentaux, y compris dans l'équipe artistique que Noah a choisie. Back To Africa, le tout premier extrait qu'on découvre ce matin est cosigné Moïse Albert, c'est l'un des pseudonymes de Robert Goldman, frère de Jean-Jacques et artisan des tubes de Noah au début des années 2000.

Le nouvel album de Yannick Noah est attendu à la rentrée. Il pourrait porter le même nom que ce titre. Yannick Noah débutera par ailleurs une nouvelle tournée le 4 juin.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info