publié le 14/09/2020 à 13:43

Chacune de ses chansons se transforme en petit phénomène. Après Anissa et Coco, la révélation musicale de 2020 Wejdene vient de présenter un premier extrait de sa nouvelle chanson Ciao. On y retrouve un rythme léger et ensoleillé et des paroles qui font écho à celles de ces précédents titres.

Dans Ciao, il est toujours question d'un garçon à l'attitude de goujat qui est expulsé de la vie sentimentale de la jeune femme de 16 ans. Son "grand frère" est toujours là pour veiller au grain et vous pourrez apprendre à dire "au revoir" dans plusieurs langues. "Ce son s’appelle Ciao, car dans celui-ci, je mets les origines et les femmes en valeur ! Et plusieurs réponses pour dire au revoir à un mec #GirlPower", a précisé la chanteuse et fille de Badra Zarzis, un artiste très populaire en Tunisie.

Wejdene qui entretenait jusque là le secret autour de âge, sortira son album 16 le 25 septembre prochain. Forte de son million d'abonnés sur Instagram, de ses bientôt 2 millions de fans sur TikTok (qui l'a rendu célèbre) et d'un sérieux sens de l'autodérision, Wejdene est devenu en quelques mois un des visages incontournables de la scène R'n'B française dans le sillon d'une certaine Aya Nakamura.