Wejdene confirme son âge et annonce son premier album à ses fans

C'est donc officiel : Wejdene a 16 ans. La star d'Anissa, multi-récompensée, et de Coco, entretenait le mystère jusqu'ici. Mais à l'occasion de l'annonce de son premier album, qui sortira le 25 septembre prochain, la chanteuse a annoncé son âge et le titre de ce premier disque : 16.

"Mon rêve se réalise enfin, J’ai tous juste 16 ans et je boss 24h 7j pour vous satisfaire j’ai tous mis dans l’album ! Et vous n’avez encore rien vu" (sic), écrit Wejdene à ses 912.000 abonnés sur Instagram. Un texte illustré avec la jeune femme posant dans le bureau présidentiel, un énorme gâteau d'anniversaire à sa gauche, surmonté d'une bougie 16, d'un globe terrestre, des drapeaux français et européen, d'une statue de Marianne. Ainsi qu'un livre de français, probablement pour se moquer de ses détracteurs, lui reprochant de ne pas savoir manier la langue de Molière dans ses chansons.

On remarque aussi la pochette de son titre Anissa, single de platine aux 52 millions de vues sur la plate-forme YouTube. Rendez-vous le 25 septembre prochain pour découvrir l'album 16.