Booba se moque du dessin de presse de son passage au tribunal

publié le 09/09/2018 à 11:35

Le rappeur Booba a été jugé jeudi 6 septembre pour s'être battu avec Kaaris à l'aéroport d'Orly. Loin de faire profil bas en attendant que sa peine ne soit décidée le 9 octobre prochain, le "duc de Boulogne" s'est moqué du dessin de presse le représentant dans la salle d'audience.



"On va retrouver l'auteur de ce crime", a ironisé le rappeur sur Instagram samedi 8 septembre, accompagnant sa publication du hashtag "#Respectwhereareyou" (respect, où es-tu ?). Dans un montage photo, il compare le dessin d'un de ses proches assis à ses côtés à l'amiral Ackbar de Star Wars.



Devant le tribunal de Créteil, Booba et Kaaris se sont rejeté la responsabilité de la bagarre à l'aéroport d'Orly début août qui a fait plusieurs blessés, retardé plusieurs vols et causé plus de 50.000 euros de dégâts. Le procureur a requis un an de prison avec sursis contre les rappeurs, le tribunal rendra sa décision le 9 octobre prochain.