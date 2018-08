publié le 01/08/2018 à 16:56

Booba contre le monde entier. Après Rohff, Joey Starr, Maître Gims, Tariq Ramadan, le rappeur français s'en prend à Kaaris. Les deux hommes se livrent à une guerre ouverte depuis plusieurs années, surtout depuis le conflit entre Booba et Rohff et La Fouine.



Mercredi 1er août, vers 15 heures, les deux géants du rap français se sont retrouvés à l'aéroport d'Orly, apparemment pour prendre l'avion. Dans le hall 1, avec leur bande respective, ils se sont croisés et la rencontre est devenue explosive à en croire les vidéos d'internautes présents sur les lieux. On ne sait pas si la rencontre était fortuite ou provoquée.

Toujours est-il que les images témoignent d'une certaine violence : des objets sont employés, jetés, comme des bouteilles de vin.

Le hall 1 d'Orly a dû être temporairement fermé et des retards sont à prévoir pour les vols, a communiqué le compte des Aéroports de Paris sur Twitter. Il précise que les individus ont été maîtrisés par la police et ont été placés en garde à vue.

Bagarre entre Kaaris et Booba à Orly il y a quelques minutes pic.twitter.com/6pfBuXx0dQ — 30SecondesRapFR (@30SecsDeRapFR) 1 août 2018

Bagarre en direct booba et c gas contre Kaaris pic.twitter.com/v3nvn1ZcNh — bambino (@hasscoast_) 1 août 2018

#Orly Ouest Hall 1 : altercation passagers. Individus maîtrisés par la #police. Hall 1 temporairement fermé. Retards à prévoir pour les vols au départ du Hall 1. Suivez l’actualité de votre vol via : https://t.co/bKMKjXmtEN et sur les écrans pour vérifier la porte d’embarquement. — Paris Aéroport (@ParisAeroport) 1 août 2018

Certains ont profité de la cohue pour commettre d'autres délits, comme cet homme qui se sert dans la boutique de parfums.

¿¿le mec s’en blc il vole un parfum pendant que booba et kaaris s’entretue pic.twitter.com/8Wq97DetKw — lisa¿¿¿¿ (@lisaslge) 1 août 2018