publié le 25/10/2019 à 18:00

Celui qui ne cesse de nous faire danser sur La boîte de Jazz, Michel Jonasz, était sur RTL pour nous présenter son tout nouvel album. La Méouge, le Rhône, la Durance, au titre mystérieux et elliptique, est une forme de plaidoyer pour la planète.

Originaire de Drancy, l'artiste nous revient avec un album de chansons inédites, réalisé avec ses fidèles frères de groove et d’âme, Manu Katché et Jean-Yves D’Angelo. Accompagné également par la fine fleur de la scène française : Jérôme Regard, Hervé Brault ou encore Greg Zlap.

Avec cette équipe, Michel Jonasz rappelle qu'il peut encore, à 72 ans, "groover" et tenir la cadence sur tempo rapide. Le temps d'un Baby c'est la crise funky, où ce Al Jarreau made in France redevient alors "Mr Swing". "Je me suis rendu compte très vite que la langue française était magnifique, qu'elle pouvait se prêter à tous les styles et swinguait vraiment", a-t-il assuré à l'AFP.

> Baby c'est la crise

La Méouge, le Rhône, la Durance s'accompagne aussi d'une tournée. Baptisée "Groove!", la comète Jonasz va traverser la France dans les prochains mois à partir du 6 novembre 2019, à Courbevoie.

Greg Zlap

Greg Zlap était sur scène pour accompagner Michel Jonasz, en live sur RTL

Aux côtés de Michel Jonasz, sur la scène du Grand Studio RTL, il y avait également l'autodidacte franco-polonais Greg Zlap. De son vrai nom Greg Szlapczynski, l'artiste promène son harmonia depuis près de 20 ans et s'est imposé dans six albums à succès.

Il a accompagné les plus grands en studio et sur scène; Florent Pagny, Maxime Le Forestier, Francis Cabrel, mais aussi Charles Aznavour ou encore Johnny Hallyday dont il a été le fidèle musicien. Ce 17 octobre 2019, Greg Zlap avait dévoilé son livre Sur la Route Avec Johnny. Sous forme de road book de tournée, ce livre revient sur les moments uniques partagés entre les deux musiciens.

À partir du printemps 2020, l'artiste sera de nouveau sur les routes, seul cette fois, pour sa tournée "Rock It" et publiera l'album du même nom le 26 mai 2020.

Manu Katché

PHOTO-2019-10-17-21-16-17

Le batteur au coeur de Jazz était également sur scène. Connu pour avoir accompagné de grandes figures de la musique comme Sting ou Peter Gabriel, il nous présente aujourd'hui son album solo.



The ScOpe marque un net virage dans la carrière du batteur. Fini le jazz et

les cuivres ; l'artiste passe à l’électro-soul avec ce disque. Tout en gardant son fidèle groove, Manu Katché décide de nous faire battre des pieds avec une mélodie plus funk, plus soul.



Le batteur est accompagné de Jérôme Regard à la basse, du guitariste Patrick Manouguian et du pianiste Elvin Galland. Sur cet album, on retrouve avec joie les voix de Faada Freddy et de Jonatha Brooke, mais aussi du rappeur Jazzy Bazz.

Faada Freddy

PHOTO-2019-10-17-20-58-42

Pour accompagner Manu Katché, le chanteur et rappeur Sénégalais Faada Freddy était sur la scène du Grand Studio RTL . Envoutante, sa voix accompagne le batteur dans Vice. De son vrai nom Abdou Fatha Seck, c'est en mars 2015 qu'il se lance dans une carrière solo et sort son premier album Gospel Journey. Disponible depuis janvier 2015, cet album a la particularité de ne contenir aucun instrument classique, si ce n'est des voix et des corps pour imiter les percussions.



En 2014, la chanteuse Sia avait partagé, sur son compte twitter, la reprise de Faada Freddy de sa chanson Little Black Sandals. Tout en invitant ses followers à partager, elle a déclaré que c'était la meilleure reprise du single.

Lisa Simone

PHOTO-2019-10-17-21-16-19

D'une puissante voix, grave et suave, Lisa Simone électrise le public du Grand Studio, où elle y transporte son univers de jazz et soul. Vétérante de la guerre d'Irak, la chanteuse ne s'est intéressée que tardivement à la musique, malgré l'ombre de sa mère (la grande Nina Simone) autour d'elle.



Sur les célèbres scènes de Broadway, elle se fait rapidement un nom et joue dans les plus grandes comédies musicales. En 2008, elle sort un album mêlant sa voix sur les chansons de sa mère, alors récemment décédée. De Simone on Simone naît une tournée hommage internationale, l'année d'après.



Après My World en 2016, elle sort ce 18 octobre 2019 son troisième album Need Of Love dont elle chante quelques extraits sur RTL.