publié le 20/09/2019 à 17:51

En concert dans Le Grand Studio RTL, Rose est venu présenter des extraits de son nouvel album Kerosene. Ancienne professeure, elle devient marraine de l'association Prête-moi ta gomme ! dans le but de rassembler des enfants du monde.



Son cinquième album Kerosene sort en même temps que son autobiographie du même nom, le 3 octobre 2019. 13 chapitres, 13 chansons, pour se confier et parler de drogue, alcool et sexe, sans tabou. De son vrai nom Keren Meloul, l'actrice de 41 ans s'était fait connaître avec La liste, un titre qu'elle revisite sur RTL.

En plus de deux classiques La Liste et Ciao Bella, la niçoise présente sur la scène du Grand Studio RTL quatre chansons inédites : Les issues de ce corps, L'inconnu c'est moi, Si ce n'était pour toi et Larmes à paillettes. Véritable amorce de son prochain livre, elle y chante ses amours, ses angoisses, ses peurs et espoirs. Son autobiographie sortira le 3 Octobre 2019.

Rose dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : RTL

Également dans "Le Grand Studio RTL"

L'artiste Tété était sur la scène du Grand Studio RTL pour présenter son nouvel album Fauthentique, sorti en février 2019. Face à une société actuellement ébranlée par les fake news, complots et paranoïa, Tété rentre dans le jeu et se construit un vrai faux personnage : King Simili. En incarnant un faussaire il dénonce un univers où "le faux vole souvent la vedette au vrai".



Fauthentique, son septième album, s'inspire de l'actualité avec Votez pour moi ou encore Tout doit disparaître. L'artiste franco-sénégalais de 44 ans prévient "rien de ce qui va suivre n'est vrai" et pourtant l'artiste est réellement sur la scène du Grand Studio RTL. Il y présente deux titres, À la faveur de l'automne, un classique qui l'a fait connaître du grand public en 2003 et son nouveau titre Un Weekend sans Wifi, où il parle de l'addiction aux réseaux sociaux.

Capture Tété Week end sans wifi Crédit : Le Grand Studio RTL

Retrouvez également en rediffusion le passage de Jorja Smith, la chanteuse britannique à la voix envoûtante. Véritable reine montante de la soul, c'est en 2016 qu'elle se fait remarquer avec son titre Blue Lights évoquant les violences policières au Royaume-Uni. Et l'année suivante, le soutien indéfectible du chanteur Drake au moment de la sortie de son deuxième single Where Did I Go ? confirme une future carrière pleine de promesses. Elle a charmé le public des studios de Neuilly-sur-Seine avec deux titres : Don't Watch Me Cry et Goodbyes extraits de son album Lost & Found sorti en juin 2018 et qui se place en troisième place des charts au Royaume Uni.

Jorja Smith était présente au festival parisien Rock en scène qui s'est déroulé du 23 au 25 août 2019. Elle y a hypnotisé la grande scène et conquis les milliers de spectateurs.

Jorja Smith dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Fred Bukajlo / SIPA Presse / RTL