VIDÉOS - M en concert dans "Le Grand Studio RTL"

publié le 27/09/2019 à 17:44

Deux ans après l'album collégial Lamomali, Matthieu Chedid, alias -M-, a sorti treize morceaux inédits et éclectiques dans Lettre Infinie le 29 janvier 2019. Un disque dans lequel l'artiste renoue avec une pop plus légère et des arrangements plus funk qui rappellent ses débuts. Il parle aussi de notre époque, notamment avec son titre Supercherie.

L'ensemble, co-écrit par Thomas Bangalter des Daft Punk, est suave et addictif. Ses paroles gagnent en clarté, sans perdre en poésie. Lettre Infinie est probablement son album le plus personnel, construit comme treize lettres distinctes. Sur la scène du Grand Studio RTL, il a interprété six titres issus de l'album.

À ses côtés, on retrouve les artistes Nach (avec laquelle il a interprété le titre La Bonne étoile) et Maelle. À noter que -M- sera en concert à l'AccorHotels Arena les 16, 17 et 18 décembre 2019.

Photo M

Freya Ridings qui avait fait sensation à l'international en 2017 avec son single Lost without you, était également sur la scène du "Grand Studio RTL". La jeune anglaise de 25 ans revient sur les devants de la scène avec son nouvel album Freya Ridings où figure son fameux titre. C'est la première artiste indépendante à figurer dans les tops charts depuis Stormzy en 2017 et la première chanteuse à figurer dans les tops depuis 2012 avec un titre écrit et composé seule. Pour le plus grand plaisir du public français, Freya Ridings a interprété Maps, Bad Guy et Castles.



Freya Ridings sera en concert le 3 février 2020 au Café de la danse à Paris.

Freya Ridings en concert à Paris en 2020 Crédit : Affiche du spectacle

De son vrai nom Bukola Elemide, Asa est également sur Le Grand Studio RTL, Dans le Grand Studio RTL, Asa à interprété deux titres : Jailer, qui est probablement sa chanson la plus connue, et Good Thing, deuxième single qui provient de son quatrième album, Lucid, prévu pour l'automne 2019.

Asa dans le Grand Studio RTL