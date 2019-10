Michel Jonasz est l'invité d'"A la bonne heure !"

publié le 25/10/2019 à 12:30

Huit ans que les fans de Michel Jonasz attendaient cela: un nouvel album, "rempli" de chansons inédites, de celui que l'on surnomme "Mister Swing" ! C'est chose faite avec La Méouge, le Rhône, la Durance, 19e opus de Michel Jonasz qui sort ce vendredi. Très occupé au théâtre et au cinéma ces dernières années, Michel a repris ses carnets de notes l'an dernier pour concocter un disque très "aquatique" (où il est souvent question de l'eau), où se mêlent chansons très rythmées et morceaux beaucoup plus mélancoliques sur l'amour et le temps qui passe.

En studio, Michel Jonasz s'est entouré de deux "vieux" complices: Jean-Yves D'Angelo, avec qui il tourne depuis quelques années pour un spectacle piano-voix et Manu Katché, célèbre batteur que s'arrachent toutes les stars françaises et internationales. Tous trois avaient déjà collaboré ensemble sur l'album Unis vers l'uni, l'un des plus grands succès de Michel Jonasz.

La Méouge, le Rhône, la Durance Crédit : Michel Jonasz

Avec Stéphane Bern et toute son équipe, Michel Jonasz revient sur ses années de formation, la naissance de sa vocation, les succès des années 70 et 80... l'occasion de réécouter les formidables tubes Dites-moi, Super Nana, La boîte de jazz, Les vacances au bord de la mer... Comme dit Régis Mailhot: "On a tous quelque chose en nous de Michel Jonasz !"

