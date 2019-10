publié le 11/10/2019 à 17:33

On l'avait laissé au piano de la Philharmonie de Paris pour les 20 ans de la mort de Barbara au côté du musicien Bachar Mar-Khalife. La Nantaise Jeanne Cherhal revient, après quatre ans de tournée, cette fois avec un tout nouvel album; L'an 40.

Disponible depuis le 20 septembre 2019, L'an 40 c'est "ce beau point d’équilibre entre ce qu’on a déjà accompli et tous les possibles encore à venir", comme le rappelle l'écrivain et ami de la chanteuse Arnaud Cathrine. Jeanne Cherhal dresse une ode de ses 40 ans qui lui inspirent des "mots-bilans", une sorte de conclusion d'une vie épanouie et un hommage à "toutes les femmes de 40 ans".

Sur la scène du Grand Studio RTL, en plus de sa chanson L'an 40, elle interprète en live J'ai faim et Le Feu aux joues. Jeanne Cherhal donnera un concert aux théâtres des Folies Bergère le 3 décembre 2019 et sera en tournée dans toute la France jusqu'en 2020.

Cocoon

Cocoon était sur la scène du Grand Studio RTL

Fondé à Clermont-Ferrand, Cocoon est à l'origine un duo. Celui de Mark Daumail et Morgane Imbeaud dont leur musique phare Chupee, sortie en 2007, n'a cessé d'être fredonnée. Aujourd'hui, Cocoon n'est plus que porté par la voix enchanteresse de Mark Daumail.

Sur la scène du Grand Studio RTL, il nous présente son nouvel album Wood Fire, où sur chaque chanson il explore tous les recoins, même les plus sombres, de l'amour. Il interprète en live Chupee et, avec la douce chanteuse parisienne Clou, Back to One et Roller Coaster.



La Grande Sophie

La Grande Sophie était sur la scène du Grand Studio RTL

La chanteuse française de 50 ans était également de retour dans les studios de RTL pour un concert en live sur la scène du Grand Studio. De son vrai nom Sophie Huriaux, La Grande Sophie sort son huitième album intitulé Cet instant.



Comme l'explique l'artiste dans un communiqué, l'album ne contiendra que neuf chansons. "Je voulais que le disque passe aussi vite que ce moment présent impossible à attraper. Un instant. Et qu’on arrive à son terme en se disant : déjà ? Tout comme dans la vie, quand nous regardons où nous en sommes, nous ne trouvons bien souvent rien d’autre à dire que cela : déjà...", explique-t-elle.



La Grande Sophie sera en tournée dans toute la France du 5 octobre au 16 novembre.