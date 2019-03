publié le 22/03/2019 à 18:11

J.P. Nataf et Jean-Christophe Urbain, alias Les Innocents, reviennent pour un nouvel album magnifique, 6½ . Après un début de carrière en 1982, les deux auteurs-compositeurs s'étaient séparés pour mieux se retrouver en 2015, aux Victoires de la musique : ils avaient obtenu le prix de l'album rock pour Mandarine.



Pourquoi ce nom, 6½ ? Les interprètes de L'autre Finistère, Fous à lier ou encore Colore l'ont choisi parce que c'est leur sixième disque et ils y ajoutent un demi, clin d’œil à un mini-album de 6 titres, Les Innocents chantent Noël sorti en 1989.

Sur la scène du Grand Studio RTL, les musicien nous offre six titres. Et à leurs côtés, ils s'entourent d'Elsa Gilles ainsi que de l'artiste Barry Moore. À noter que Les Innocents seront en tournée le 13 juin 2019 à L'Idéal à Tourcoing, le 19 juin au Café de la danse de Paris, le 28 juillet aux Nuits de Fourvière à Lyon et encore le 13 décembre à la salle Pleyel à Paris.

"6 1/2", le nouvel album des Innocents

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Premier prix de conservatoire, Elsa Gilles a toujours été bercée par la musique, mais c'est lorsque la manager de Laurent Voulzy la repère que sa carrière débute. Suivront 10 ans de tournée et de concert aux côtés de l'interprète de Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante.



Par la suite, elle rencontre Calogero qui deviendra une sorte de mentor et produira son premier album éponyme. Elle a également accompagné le chanteur pendant sa tournée des Zéniths en France.



Sur la scène du Grand Studio de RTL, l'artiste a interprété deux titres, La ballade de Jim et Ton absence. Son album Elsa Gilles est sorti le 18 janvier 2019.

GST GILLES Crédit : Marc Charriot



D'origine irlandaise, Barry Moore a pourtant signé avec Spookland Records, le label français de Yodelice. Ce dernier a d'ailleurs permis la fulgurante ascension de l'artiste Jain. Auteur, compositeur, le chanteur a puisé dans ses expériences et ses racines pour sortir son premier EP. Rendez-vous au printemps 2019.



Le chanteur à la voix éraillée est monté sur la scène de RTL pour interpréter deux titres : Zombie, le tube des Cranberries version acoustique, et Hey Now, que l'on pourra retrouver sur son prochain disque.

GST MOORE Crédit : Marc Charriot

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.