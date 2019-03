publié le 18/03/2019 à 09:35

Cette tournée, il ne l'avait pas du tout prévue. Laurent Voulzy devait chanter une poignée de soirées seulement, mais son producteur en a décidé autrement. La série de concerts s'allonge, va durer de longs mois et se déroulera dans des églises et des cathédrales, partout en France. Il y a un an et demi sortait son album Belem, il interprète au cours de cette tournée un condensé de toute sa carrière.



"Le répertoire qu'on fait est choisi pour être en écho avec les lieux dans lesquels on est", explique le chanteur au micro de RTL. Avant chaque concert, il prend le temps de visiter l'église et de parcourir ses moindres recoins pour s'imprégner de l'ambiance. "On est obligatoirement habité par le poids de l'Histoire, du temps et il y a quelque chose de rassurant", confie-t-il.

"Cette tournée va dans le sens de ma vie." Laurent Voulzy se retrouve et trouve un sens à ce tour de France. Une dimension ésotérique qui éveille en lui une forme de spiritualité. "Il y a un moment que je me pose des questions et j'aimerais avoir une révélation mais je n'ai pas encore de réponse", explique-t-il avec émotion.

Un premier spectacle musical en projet

Outre cette intense tournée, on le retrouvera au générique du prochain album d'Alain Souchon attendu à la rentrée. Il lui a composé quelques morceaux. Laurent Voulzy vient également de créer un label et travaille avec une jeune chanteuse. Mais sa principale occupation est son premier spectacle musical inspiré par une grande figure historique, Jeanne D'Arc.



"C'est une pièce musicale plus proche d'un opéra", détaille le chanteur avant d'ajouter : "Il y aura des instruments anciens, des réminiscences de musiques médiévales, voire baroque. Ce sera un album de mon temps."



Laurent Voulzy est en tournée dans tout le pays. Il chantera jeudi 21 mars 2019 à l'Église Saint-Pierre-de-Chaillot à Paris, à Beauvais le 23 mars, à Épernay le 11 mai, à Strasbourg le 5 juin. D'autres dates dans le Sud, en Bretagne ou le Sud-Ouest seront annoncées prochainement.