Jean-Louis Aubert: "C'est un album sur la quête de bonheur"

publié le 21/11/2019 à 15:10

Neuf ans qu’il n’avait pas proposé de chansons inédites ! Et même s’il avait d’excellentes excuses -notamment la tournée des « Insus » avec ses potes de « Téléphone » Richard Kolinka et Louis Bertignac, sa plume et son immense talent de mélodiste nous avaient beaucoup manqué. C’est donc avec un grand plaisir que Stéphane Bern et son équipe accueillent ce jeudi Jean-Louis Aubert pour parler de son nouvel album, Refuge, dans les bacs depuis le 15 novembre.



Un retour placé sous le signe de la générosité puisque ce nouvel opus ne compte pas un, mais deux disques ! 22 titres au total, tous écrits et composés par Jean-Louis. Le tout donne un album "sur la ligne de vie, qui parlent de choses intérieurs qui nous aident à vivre ensemble."

On y trouve la chanson Bien sûr, premier single très réussi dont la mélodie nous est instantanément familière, mais aussi Ne m'enferme pas, une "pépite" que Jean-Louis a écrite à l'âge de 18 ans et le très surprenant Refuge, qui donne son titre à l'album, aux sonorités reggae et à l'auto-tune assumé...

Refuge Crédit : Jean-Louis Aubert

Une tournée d'un "autre monde": Depuis quelques mois Jean-Louis Aubert se produit seul sur scène, uniquement entouré d'hologrammes à son image ! Une performance inédite, qui lui permet de jouer de tous les instruments et qui a demandé plus de deux ans de recherche.

Un spectacle que Jean-Louis s'apprête à défendre dans toute la France, puisqu'il sera en tournée avec le "OLO Tour" à partir du 27 février 2020: le 28/02 au Zénith de Toulouse, le 4 mars à Lille, le 7 mars au Zénith d’Amiens, le 10 mars à Rouen, le 13 mars à Limoges, le 17 mars au Zénith de Nantes…

Toutes les dates sont sur son site : www.jeanlouisaubert.com

> Jean-Louis Aubert - Bien Sûr (Clip officiel)

