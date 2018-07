publié le 30/06/2017 à 18:17

Depuis 2015, Jeanne Galice, dite Jain, fait vibrer et danser les Français grâce à ses sonorités atypiques oscillant entre la pop, le reggae et l'electro. Sacrée meilleure artiste féminine aux 32èmes Victoires de la Musique grâce à son disque Zanaka, elle en interprète aujourd'hui 5 titres dans Le Grand Studio RTL.



La Toulousaine débute dans la musique en publiant des maquettes sur Myspace, qui seront repérées par son manager mais aussi par le musicien français Yodelice, qui va l'aider à lancer sa carrière. Son premier album sort en 2015. Intitulé Zanaka, soit "enfant" en Malgache, il est certifié disque d'or quelques mois plus tard, s'étant écoulé à plus de 50.000 exemplaires en France. Ses influences musicales variées, allant du hip-hop américain à la musique africaine, séduisent le public et la critique.

Son sacre sera immense aux Victoires de la Musique 2017 : en plus d'obtenir la Victoire de l'artiste féminine de l'année à seulement 25 ans, Jain remporte celle du clip de l'année. Elle participera également à la chanson L'Âme au Mali présente sur l'album Lamomali de -M-. La jeune musicienne a enchanté le public de la rue Bayard en reprenant ses titres Hope, Lil Mama, Makeba, son nouveau single Dynabeat ainsi que Heads Up.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.