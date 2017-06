publié le 20/06/2017 à 14:01

Le concours Mon Premier Grand Studio créé par RTL permet à des artistes ou groupes amateurs de se produire dans le Grand Studio dans les mêmes conditions que les plus grands artistes. Pour cette seconde édition, Livia, Vilorio, Bassey Ebong et Lena Mervil & Friends ont pu interpréter leurs titres lors de l'émission diffusée le 17 juin 2017 sur RTL, ainsi qu'en vidéos sur RTL.fr



Les conditions pour participer à Mon Premier Grand Studio étaient les suivantes : les candidats devaient envoyer deux prestations audio, une composition originale et la reprise d'une chanson connue de leur choix, entre le 4 mars et le 26 mars 2017. Après les phases de sélection Livia (trio composé d'une chanteuse, un bassiste et un beatboxer), Vilorio ( artiste de folk venu de Bordeaux) et Lena Mervil & Friends (trio porté par la voix puissante de sa chanteuse) ont été retenus pour la seconde édition du concours.

Puis, le public a pu choisir le dernier candidat de l'aventure parmi cinq artistes. C'est Bassey Ebong, auteur-compositeur-interprète d'origine nigériane s'est installé en France il y a quatorze ans, qui a retenu l'attention du public. Le 17 juin dernier, chacun des 4 talents a fait vibrer le public en interprétant une composition originale et une reprise.