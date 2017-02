publié le 11/02/2017 à 00:36

Elle était la l'une des favorites de l'édition 2017 des Victoires de la musique, le 10 février. Jain, nommée dans trois catégories a finalement été sacrée à deux reprises. Ses performances sur scène auraient pu lui faire espérer de glaner une Victoire, finalement échue au trompettiste sans frontières Ibrahim Maalouf. Mais elle a fait coup double, en étant sacrée artiste féminine de l'année et en remportant celle du clip pour sa chanson Makeba.



Une véritable consécration pour la chanteuse de 25 ans après un passage plus que remarqué l'année dernière. Alors nommée dans la catégorie révélation de l'année, Jain avait été battue par Louane. Mais peu importe pour la jeune artiste qui avait alors vu son titre Come cartonner et se hisser en tête des ventes de singles le soir même. Ce vendredi 10 février, elle a une nouvelle fois enflammé le Zénith de Paris en interprétant l'un de ses titres phares Makeba.

Revivez la magnifique prestation de @Jainmusic avec Makéba aux #Victoires2017 ! pic.twitter.com/ysr0fMGjQZ — France 2 (@France2tv) 10 février 2017

Grâce à ses chansons et son univers bien à elle, la chanteuse originaire de Toulouse commence à se faire un nom à l'international. En témoigne sa toute première prestation en direct à la télévision américaine, la semaine passée. Dans The Late Show with Stephen Colbert sur CBS, elle a conquis le public avec Come. Comme Christine and the Queens, Jain contribue à son tour au rayonnement des artistes français à l'étranger. Elle travaille actuellement à son deuxième album, prévu pour fin 2017 ou début 2018.

La belle et talentueuse @Jainmusic pose avec sa Victoire ! ¿¿ #Victoires2017 pic.twitter.com/Kk6IYVdPYs — France 2 (@France2tv) 10 février 2017