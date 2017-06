publié le 16/06/2017 à 16:51

Vilorio, est un artiste bordelais à la fois auteur, compositeur. Après avoir été chanteur et trompettiste du groupe de rock Dr Jekyl, il décide en 2014 de bifurquer vers un répertoire nettement plus orienté vers la folk et la musique urbaine. Influencé par Ed Sheeran, John Butler Trio ou encore Jack Johnson, il affectionne les compositions originales et les reprises revisité.



Son talents lui permettra deux ans après s’être lancé dans son projet, de recevoir en 2016, un disque d'or pour son morceau Esta Noche. Vilorio a déjà fait les premières parties de Tété, Jehro ou encore Shakaponk. Il enregistre actuellement un album dont la sortie est prévue en juin 2017.

Sélectionné pour la finale de Mon Premier Grand Studio 2017 sur RTL, il a choisi d'interpréter les morceaux Don't Be Shy et une reprise de Born To Be Alive, de Patrick Hernandez.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi 17 juin à 15 heures et (en intégrale) à 22 heures.