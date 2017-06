Jain prépare un deuxième album "encore différent du premier" pour 2018

publié le 30/06/2017 à 10:02

Elle est l'une des révélations de la saison. Son premier album Zanaka a séduit plus de 300.000 acheteurs. Sacrée artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique, Jain termine cet été sa longue tournée. La chanteuse de 25 ans fait le bilan, de passage à RTL pour l'enregistrement d'un Grand Studio exceptionnel qui sera diffusé samedi 1er juillet à 15 heures. La chanteuse s'est imposée doucement mais sûrement comme l'une des sensations musicales de ces deux dernières années grâce à sa world-pop enlevée.



Elle se produisait le week-end dernier au mythique festival anglais Glastonbury. Elle sera au non moins prestigieux Lollapalooza de Chicago début août et elle a encore douze dates en France. Comment vit-elle cette fin de règne ?

"Je suis très fatiguée et en même temps j’ai pas envie que ça se termine, confie la jeune artiste. Je pensais pas que l’album allait plaire autant, c’est allé petit à petit, on a commencé la tournée dans de tout petits clubs et c’est une très belle histoire. Avoir un public ce n'est jamais acquis".

Une chanteuse populaire, même au-delà des frontières

Un public qui a vite été conquis par cette artiste qui se joue des codes et qui aime les contrastes, qui mélange rythmes africains et boucles électro, baskets et robe à col Claudine, hommage à Miriam Makeba et clin d’œil à René Magritte. Jain est inclassable mais populaire, même au-delà de nos frontières : "Ce qui a plu c’était le contraste et le mélange de plusieurs styles et ce truc qui fait un petit peu voyager", explique-t-elle.

Depuis plusieurs mois déjà, Jain pense à la suite. Elle griffonne des idées qui lui viennent de diverses manières : "Je rêve beaucoup, je lis, je vais au cinéma, je regarde beaucoup les gens dans la rue".



Son deuxième album est déjà concret dans son esprit et il sera enregistré à l'automne. La sortie est prévue en 2018, pour un "album encore différent du premier". Jain chantera le samedi 1er juillet au Main Square d'Arras, le 6 juillet aux Eurockéennes de Belfort ou encore à Rock en Seine le 26 août.