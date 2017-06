On est fait pour s'entendre

Le jeune chanteur de 32 ans est venu offrir aux spectateurs de la rue Bayard un aperçu de son nouveau single, Riche. L'artiste est également venu interpréter ses titres Ça va ça va, Mon Pays , Je vous embrasse fort et Un homme debout dans les studios de RTL. Il décrit lui-même son univers musical comme étant de la chanson française de rue, ayant commencé à joue sur les trottoirs. À la suite du succès retentissant de son album, il part en tournée fin 2016 et enchaîne les dates durant l'été 2017 . Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.

Depuis 2009, Claudio Capéo, de son vrai nom Claudio Ruccolo, fait danser les Français grâce à son accordéon. Révélé lors de la cinquième saison de The Voice , il y interprète Chez Laurette, le titre de Michel Delpech qui le fait connaître auprès du grand public et qu'il réinterprète dans Le Grand Studio RTL. Éliminé au stade des battles, il sort ensuite son troisième album Claudio Capéo. Devenu disque de platine , il reste cinq semaines en tête des ventes en France, avant d'être nommé dans la catégorie "Album révélation" lors des Victoires de la musique 2017 .

Le chanteur et accordéoniste français s'est produit dans le studio de la rue Bayard pour le plus grand plaisir du public, aux côtés de Hoshi et la troupe de la comédie musicale "Jésus".

