publié le 24/06/2017 à 16:30

C'est la comédie musicale de l'année 2017. La troupe du spectacle Jésus, de Nazareth à Jérusalem est venu interpréter deux titres dans Le Grand Studio RTL. Anne Sila, Olivier Blackstone, Gregory Deck et Clément Verzi ont chanté deux extraits de l'album, sorti en mai dernier. La musique originale, composée par Pascal Obispo, mélange musique actuelle, instruments traditionnels et sonorités d'Orient.



L'ancienne participante de The Voice tient le rôle de Marie, la mère de Jésus, dans cette comédie musicale de Christophe Barratier. Elle a chanté le titre L'adieu, dans lequel Marie prie devant son fils crucifié.

Olivier Blackstone, Gregory Deck et Clément Verzi interprètent respectivement les apôtres Pierre, Jean et Judas, fidèles de Jésus. Ils ont interprété le titre La bonne nouvelle, qui raconte la conversion de ces trois hommes au message porté par Jésus de Nazareth. Le spectacle Jésus, de Nazareth à Jérusalem sera joué au Palais des Sport de Paris du 17 octobre au 19 novembre prochain, avant une tournée en France, qui passera notamment par Nantes, Marseille, Toulouse, Montpellier et Lille.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.