publié le 23/06/2017

Depuis son enfance, la chanteuse française Hoshi, de son vrai prénom Mathilde, se passionne de musique et décide d'en vivre. Alors que son premier album est prévu pour la rentrée, la jeune femme d'à peine 20 ans est venue présenter son premier single, Comment je vais faire, dans les studios de la rue Bayard.



Hoshi a un univers musical et un style bien affirmé mêlant des sonorités de différents horizons, parmi lesquels on peut reconnaître la pop rock et la chanson française : elle est influencée autant par les mélodies de Noir Désir et Patti Smith que par l'écriture de Jacques Brel et Serge Gainsbourg. Son premier EP, qui comporte des textes forts sur l'amour et l'espoir, est disponible depuis le 19 mai.

Hoshi a notamment refusé de se produire devant les jurés de The Voice, malgré l'insistance du directeur de casting et a fini par participer à l'émission Rising Star, grâce à laquelle elle s'est fait repérer par un label. Les auditeurs et les téléspectateurs du Grand Studio RTL ont également pu découvrir sa reprise du tube de Stromae, Formidable.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.