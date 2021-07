Le Grand Studio RTL accueille cette semaine la chanteuse Hoshi. L'artiste a interprété plusieurs de ses titres dont Et même après, je t'aimerai, Il était une toi et J'te pardonne. Des extraits d'Étoile flippante, la réédition de son deuxième album Sommeil Levant, sorti en juin dernier.



Sommeil levant, est toujours une référence évidente à la culture japonaise qui la fascine. Hoshi, de son vrai nom Mathilde Gerner, est née en 1997. Elle fait sa première apparition sur scène à l’école en réalisant une interprétation du titre Zombie des Cranberries. Cette interprétation signe le début d'une longue histoire d'amour avec un instrument : la guitare. À compter de ce jour, Hoshi développe son talent pour le chant et fait des passages dans les émissions telles que The Voice et Rising Star.

Hoshi a ensuite laissé la place à Gjon’s Tears qui a interprété deux titres Tout l'Univers et Fever, la reprise du duo d'Angèle et de Dua Lipa. Tout l’Univers a représenté la Suisse lors de l'Eurovision 2021, il est arrivé 3ème juste derrière Barbara Pravi.