Eurovision 2021 : Barbara Pravi "ravie" que le candidat italien ne se soit pas drogué

publié le 24/05/2021 à 19:03

Le chanteur du groupe italien Måneskin, qui a remporté l'Eurovision 2021, ne s'est pas drogué, a assuré l'organisateur du concours lundi, soulignant que le test de dépistage s'était avéré négatif. Deuxième de l'Eurovision derrière l'Italie, la Française Barbara Pravi était l'invitée de RTL Soir ce lundi. Elle s'est dit "ravie" que ce test soit négatif. "Je suis hyper contente", dit-elle.

"S'il avait été testé positif, je n'aurais jamais accepté la lose de la première fausse première place. Ils ont été choisis par le public, ils ont été excellents. C'est trop bien et vive le rock", ajoute la Française qui raconte avoir vécu "l'expérience la plus intense de ma vie à tous les niveaux".

"Je comprends le vote du public pour les Italiens parce qu'ils sont extrêmement connus. Ils ont vendu pléthore d'albums, ils tournent à l'internationale", explique encore la chanteuse de Voilà. "Je suis ravie de ma deuxième place, je trouve que c'est très fort et très beau et en plus de ça, j'ai l'impression d'avoir tous les avantages sans les inconvénients", dit-elle. "Le texto d'Emmanuel Macron c'est surprenant", confie encore Barbara Pravi.