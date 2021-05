VIDÉO - Francis Cabrel interprète "À l'aube revenant" dans Le Grand Studio RTL

publié le 21/05/2021 à 17:30

Francis Cabrel a donné un concert tout en douceur et en harmonie sur la scène du Grand Studio RTL. Il a interprété 7 titres, extraits de son dernier album À l'aube revenant dont Les bougies fondues et Sarbacane.

Un album lumineux qu'il avait présenté au micro de RTL, le 16 octobre dernier, en expliquant : "Généralement je fais toujours le tour des sujets sans aller jusqu'au centre. J'évoque, je suggère, mais je ne pointe pas du doigt. Là je devais le dire car je lui dois tout ce que j'ai fait".

Huit mois après la sortie de son album À l'aube revenant, Francis Cabrel va enfin pouvoir partir en tournée. Il sera l'un des premiers à retrouver les salles de spectacle. Coup d'envoi le 9 juin à Agen avant une résidence aux Folies Bergère à Paris dès le 16 juin. La billetterie a ouvert le 20 mai dernier. Il reste des places et vous pourrez aussi échanger vos billets. "C'est un soulagement, limite on ne pouvait pas le croire. Cela fait tellement longtemps qu'on piaffe, chacun chez soi, donc je pense que cela va être assez émouvant, entre l'incrédulité et le rêve éveillé", expliquait Francis Cabrel à RTL.