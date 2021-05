VIDÉO - Pascal Obispo interprète "Savoir aimer" dans "Le Grand Studio RTL"

publié le 28/05/2021 à 18:30

Le 8 janvier dernier Pascal Obispo a sorti Obispo All Access, une application inédite sur Apple Store et Google, où il met à disposition des albums, des documentaires, des titres inédits et des interviews.

Pascal Obispo prend son envol. C'est le premier Français à s'émanciper du système. Si vous voulez écouter les anciens et les futurs disques du chanteur, il faudra télécharger "Obispo All Access" et payer 5,99 euros par mois. Pourquoi claque-t-il la porte ? "L'âge aidant, j'ai commencé à faire des calculs. J'ai toujours la phrase de George Lucas en tète : 'Je n'aurais jamais assez d'une vie pour développer toutes les idées que j'ai dans la tête. Ces rêves ne peuvent pas passer par l'industrie, expliquait le chanteur au micro de RTL"

Il poursuivait : "L'industrie impose un tempo qui ne va pas forcément à tous les artistes. Donc j'ai décidé de prendre ma liberté artistique. Je vais pouvoir produire les disques que j'ai envie de produire et les sortir quand j'ai envie."