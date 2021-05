VIDÉO - Eddy de Pretto interprète "Bateaux-Mouches" dans "Le Grand Studio RTL"

et Steven Bellery

publié le 14/05/2021 à 18:30

Eddy de Pretto a entraîné le Grand Studio RTL dans l'univers de son nouvel album, À tous les bâtards. L'artiste de 28 ans a interprété 5 titres de cet opus de toute beauté dont Bateaux-Mouches, Freaks et Parfaitement.

Sorti le 26 mars dernier, À tous les bâtards, fait l'effet d'un uppercut. Cure était un album de l'adolescence et de l'introspection. Avec cette nouvelle collection de chansons, Eddy de Pretto quitte ses jeunes années pour se frotter à l'âge adulte. "J'aime traiter des champs lexicaux qui potentiellement peuvent marcher sur un même sujet et voir la lecture de chacun", confie l'artiste avant de poursuivre : "J'ai adoré me perdre dans la fête quand il y en avait. J'adore intensément vivre les choses donc j'essaye de creuser au max", confiait Eddy de Pretto au micro de Laissez-Vous Tenter, en mars dernier.

Eddy de Pretto a ensuite laissé la scène du Grand Studio RTL à Antoine Elie. L'artiste a interprété Gamin, dévoilé le 30 avril dernier, et Ne me quitte pas. Son premier album Roi du Silence est sorti en 2019 et son prochain disque est attendu pour l'automne prochain.