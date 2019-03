publié le 29/03/2019 à 17:07

Un peu moins de deux ans après la sortie de son premier album Pourvu, écoulé à 200.000 exemplaires, Gauvain Sers revient avec Les oubliés, dans les bacs depuis vendredi 29 mars 2019.



Le chanteur s'est entouré de Yarol Poupaud et Dominique Blanc-Francard pour habiller les quatorze chansons. C'est un album comme on en entend peu aujourd'hui, pop-folk et racé. Légèrement plus coloré que le premier, avec davantage de cordes et d'accordéon. L'alternance entre chansons intimes teintées de nostalgie heureuse et chansons engagées, de petites photographies d'aujourd'hui, ne laisseront personne indifférent.

Sur la scène du Grand Studio RTL, l'artiste nous offre sept titres. Et à ses côtés, il s'est entouré de Thomas Dutronc ainsi que de l'artiste Liv Del Estal. À noter que Gauvain Sers a débuté une tournée très intimiste dans toute la France. Il sera notamment le 7 avril 2019 à la salle des fêtes de Saint-Ambroix (Gard), le 24 avril au Zénith de Limoges et le jour suivant au Zénith de Paris.

Également dans "Le Grand Studio RTL"

En hommage à Jacques Brel - qui aurait fêté ses 90 ans le 8 avril 2019 -, de nombreux artistes ont enregistré des reprises de ses titres, du mythique Port d'Amsterdam à la très touchante Quand on a que l'amour, dans l'album Ces gens-là (5 avril 2019).



Parmi ces artistes, ont retrouve le chanteur et guitariste expert, Thomas Dutronc. Il interprète pour nous, l'emblématique Vesoul. On se souvient des paroles : "T'as voulu voir Dutronc / Et on a vu Dutronc / J'ai voulu voir ta sœur / J'ai vu le mont Valérien". 50 ans après, qui aurait pu mieux interpréter ces paroles que lui. D'une pierre, deux coups, il rend également hommage à son père, Jacques Dutronc.



Son dernier album (en solo), Live is Love, est dans les bacs depuis septembre 2018. Il sera au festival Jazz en Comminges le 1er juin à Saint-Gaudens et au festival de Carcassonne le 8 juillet 2019.

Thomas Dutronc dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA Presse / RTL



Également présente sur l'album de reprises des chansons de Brel, Liv Del Estal s'est fait connaître dans la saison 7 de The Voice alors qu'elle concourrait dans l'équipe de Zazie. Née dans une famille d'artistes, elle a trouvé dans la musique un moyen de s'exprimer librement.



Son éternel chapeau vissé sur la tète et sa voix d'écorchée, la chanteuse est montée sur la scène de RTL pour interpréter L'ivrogne, présent sur l'album Ces gens-là.

Liv del Estal dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA Presse / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.