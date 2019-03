publié le 20/03/2019 à 11:20

Facétieuse Zazie. Pour ces retrouvailles intimes, la chanteuse bondit entre ses cinq musiciens, chapeau sur la tête, pantalon en cuir noir et petit haut gris. Après la sortie de son album Essenciel, elle ajoute à sa tournée une série de trois concerts intimistes à Paris.



Le titre Tout extrait du disque Cyclo en guise d'ouverture, l'électrique Waterloo. Et l'inoubliable Zen réinventé en version planante. Pendant plus d'une heure, Zazie s'échauffe, se cherche, dessine les contours de son futur tour de France. Aucun décor pour le moment. et une liste de chansons qui changera sûrement d'ici l'automne.

La couleur passe de l'électro-pop au dépouillement d'un piano-voix qui sied à merveille à ses titres J'envoie valser ou Temps plus vieux. Mardi 19 mars 2019, le petit club du Badaboum tressaille. "Je ne vous ai jamais vu comme ça", s'étonne Zazie entre deux titres. Sans barrière de sécurité, on pourrait presque la toucher. Elle descend même de scène, se promène au milieu des 400 privilégiés pendant Larsen.

À l'automne, elle s'installera plusieurs jours dans certaines villes, à chaque fois dans des salles à taille humaine. Zazie est en tournée partout en France. Mercredi 20 mars 2019 au Palais de Tokyo, le 18 avril au Printemps de Bourges, le 24 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon. Puis, les 7,8 et 9 novembre à Lille, à l'Olympia du 12 au 16 novembre. À Bordeaux du 21 au 23 novembre. Du 14 au 16 janvier à Toulouse. Des dates prévues jusqu'en avril 2020