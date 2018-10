publié le 01/10/2018 à 21:30

Avec ses 70 ans de carrière, Charles Aznavour a marqué la chanson française. Le monstre sacré de la chanson française est décédé dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2018, à son domicile dans les Alpilles. Avec sa carrière hors-norme, l'artiste a influencé toute une générations de fans et d'artistes. RTL vous fait découvrir les versions origines et modernes de stars et inconnus d'un grand titre de Charles Aznavour : La Bohème.





Un titre presque autobiographique, qui a inspiré de nombreux artistes connus et anonymes. Parmi les versions les plus célèbres, celle de Kendji Girac en 2014 pour l'album de reprises Aznavour, sa jeunesse. "J'aime bien, surtout quand c'est comme ça, ce n'est pas chanté comme moi", confiait d'ailleurs le chanteur de 94 ans au micro des Grosses Tête le 26 septembre 2018, lors de sa dernière apparition médiatique en France.



D'autres stars comme Garou et Chimène Badi se sont prêtés au jeu de la reprise lors d'émissions. Le compositeur et poète Berge Turabian, l'interprète en arménien, en hommage des origines de Charles Aznavour. Pour des versions plus modernes, ne manquez pas le remix d'Achraf Kallel et l’interprétation "beatbox" du groupe Berywam.