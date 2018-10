publié le 01/10/2018 à 15:25

Line Renaud, bouleversée, rend hommage sur RTL à Charles Aznavour, décédée dans la nuit du dimanche 30 octobre au lundi 1er janvier à l'âge de 94 ans. "On sait que l'âge est là et pourtant, on avait l'impression qu'il était là pour encore un bon moment", a raconté l'actrice et chanteuse française, âgée de 90 ans.



"C'était une force de vie, c'était un défi de durée. Il me disait toujours : j'ai un aïeul qui a été jusqu'à 100 ans, je ferai peut-être mieux que lui, il ne pensait certainement pas s'éteindre à l'âge de 94 ans... et moi non plus", a ajouté Line Renaud au micro de RTL, ce lundi 1er octobre, quelques minutes seulement après l'annonce de la mort de son ami de longue date, décédé dans son sommeil dans sa maison de Provence.

Line Renaud s'est également souvenue du voyage qu'elle a entrepris en 2006 en Arménie avec Charles Aznavour. Il voulait qu'elle connaisse "son pays, son président et son peuple", a ajouté l'actrice qui avait chanté pour Charles Aznavour Hier encore, le jour de ses 80 ans.

Le chanteur français le plus connu à l'étranger revenait d'une tournée au Japon, après avoir été contraint d'annuler des concerts cet été en raison d'une fracture du bras après une chute. Il en faisait trop, a enfin déploré Line Renaud dans ce bel hommage à un monument de la chanson française.