publié le 03/05/2019 à 18:15

Le 7 décembre 2018, soit un ans après la disparition de son père, David Hallyday sort son treizième album, J'ai quelque choses à vous dire. Déclaration d'amour et pensée émue à Johnny Hallyday, ce disque est composé de chansons inédites, inspirées par l'année qui a suivit sa mort.



Entre les lignes, l'unique fils du rockeur belge se livre sur ces mois difficiles, son deuil et son rapport à son père. Un album cathartique, dans lequel il s'est plongé pour mieux revenir. "Je ne pensais pas que je pouvais me livrer autant.(...) Il fallait que je sorte ce que j'avais à l'intérieur de moi. Il y avait trop de choses qui étaient enfouies et c'est sorti tout seul en fait", s'était confié le chanteur de 53 ans à RTL au moment de la sortie de l'album.

Sur la scène du Grand Studio RTL, il a interprété des titres issus de cet album et parmi eux, Ma dernière lettre, une ultime confidence filiale. Il a également chanté l'un de ses morceaux les plus connus, Tu ne m'as pas laissé le temps, datant de 1999 et Sang pour sang, titre écrit pour Johnny Hallyday la même année.

À ses côtés, on retrouve les artistes Daysy et Jim Bauer. À noter que David Hallyday sera en tournée dans toute la France. Il sera le 12 mai 2019 à l'Espace Mac Orlan à Peronne puis le 23 mai à l'espace culturel du Parc à Drancy, le 19 juillet au passage musique festival ou encore, à la salle Pleyel de Paris le 4 octobre 2019.

"J'ai quelque chose à vous dire", le nouvel album de David Hallyday

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Avec ses rythmes jazzy et souls, le groupe Daysy, fait honneur aux racines artistiques - une mère chanteuse et un père trompettiste - de la chanteuse Daisy Berthenet. Et également à la passion musicale de Léo Chatelier, guitariste, pianiste, et surtout deuxième moitié du groupe. Avant de devenir Daysy, ils formaient le binôme Patchamama.



Daysy a envoûté le public des studios de Neuilly-sur-Seine avec deux titres : Mama Told Me et Somwhere Only We Know extraits de son album Better Days Are Coming, sorti le 20 septembre 2018. À noter, elle sera en concert au Café de la danse, le 3 décembre 2019.

Daysy dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESSE / RTL



Loin de la voix grave et éraillé de son père Alex Bauer, Jim Bauer touche par son timbre plus aiguë, clair et à la tessiture très variable, se rapprochant de Jeff Buckley ou de Chris Martin (Coldplay).



Sur la scène du Grand Studio RTL, les spectateurs on pu être transportés par les rythmes percutants de sa reprise de It's Man Man's World et Je t'attends demain issu de son EP, Naissance, disponible depuis le 8 mars 2019.

Jim Bauer dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESSE / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.