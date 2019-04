publié le 19/04/2019 à 17:30

Quoi de mieux pour célébrer l'arrivée des beaux jours que d'inviter Les Négresses vertes. Formé en 1987, le groupe revient sur le devant de la scène avec la réédition de ses premiers tubes - jusqu'à 1993 - dans un coffret rétrospectif, C'est pas la mer à boire, sorti le 23 novembre 2018, composé de trois CD, d'un DVD et d'un livret.



La troupe, qui a compté jusqu'à neuf membres avant leur séparation en 2001, mélange de punk doux, rock alternatif et parfois électro, a été marquée en 1993 de la mort d'une ses figures de proue, Noël Rota, alias Helno.

Entre hommage et nostalgie, les sept artistes nous offre six titres issus de leur coffret sur la scène du Grand Studio RTL, des mythiques Sous le soleil de Bodega et Voilà l'été en passant par le plus intime Les yeux de ton père.

Et aux côtés du groupe, on a pû retrouver les artistes Minuit et Vanille. À noter que Les Négresses vertes seront en tournée dans toute la France au festival Musilac le 27 avril 2019, le 22 juillet au Festival de Carcassonne ou encore à Paris au Cabaret sauvage les 12 et 13 octobre 2019.

Les Négresses vertes, "C'est pas la mer à boire"

Encore un peu de soleil et de sourire dans le Grand Studio RTL avec Vanille. À 30 ans, elle a derrière elle neuf années de musique, d'écriture et de composition.



Loin de n'être que "la fille de" Julien Clerc, ses origines guadeloupéennes, ses voyages à travers le monde, du Brésil à l'Inde, influencent et nourrissent ses mélodies.



Elle a envoûté le public des studios de Neuilly-sur-Seine avec deux titres : Agua de Beber et Suivre le soleil (1er single). Son disque Amazona sortira au cours du printemps 2019.

Vanille dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA Presse / RTL



Simone Ringer, Raoul Chichin, Joseph Delmas et Clément Aubert forment depuis 2013 Minuit. En 2017, le groupe est nommé Révélation scène à la 32ème cérémonie des Victoires de la musique.



Le groupe a interprété deux titres, une reprise de Madonna, La Isla Bonita et Le Goût du sel, issus de son album Vertigo, sorti le 19 octobre 2018. Minuit sera présent, parmi d'autres dates, au festival Volvic Volcanic expérience le 1er juin 2019 et au Solidays le 22 juin prochain.

Minuit dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA Presse / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.