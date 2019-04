publié le 05/04/2019 à 18:06

Nourrie de ses différentes origines - née en Israël, grandit au Pays-Bas, vécu en France - Keren Ann est devenue au fil des années une figure de la folk française. Tout a commencé il y a maintenant 19 ans, sa collaboration avec Benjamin Biolay pour la composition du délicat Chambre avec vue offre à Henri Salvador deux Victoires de la musique. Et par la même occasion, fait découvrir au grand public une plume qui sera bientôt mise au service de sa propre voix.



Sur la scène du Grand Studio RTL, l'artiste nous offre six titres dont sa douce chanson composée pour Salvador, Jardin d'hiver. Elle a également interprété 5 autres titres issus de son dernier disque, Bleue, sorti le 15 mars 2019.

Et à ses côtés, la chanteuse s'est entourée des artistes Dean Lewis et Tamino. À noter que Keren Ann sera en tournée dans toute la France après un petit détour par New York le 9 avril 2019. Elle chantera à Rennes le 24, 28, 29 mai avant de se retrouver sur la scène de l'Olympia à Paris, le 24 octobre 2019.

L'album "Bleue", de Keren Ann

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Musicien belge d'origine égyptienne, Tamino a sorti son premier album en 2018, Amir, immédiatement salué par la critique. Sa voix, puissante et blessée, fait penser à Jeff Buckley, à James Blake ou encore Radiohead.



À seulement 23 ans, le chanteur a déjà fait un triomphe à La Cigale le 6 mars dernier et il sera à l'Olympia en novembre 2019 pour conclure en beauté une tournée dans la France entière.



Il a envoûté le public des studios de Neuilly-sur-Seine avec deux titres : Habibi et Mariners Apartment Complex.

Tamino dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESSE / RTL



Chanteur et auteur australien de 32 ans, Dean Lewis a commencé sa carrière musicale en se passionnant pour le groupe britannique Oasis. Après des années de vaches maigres, il publie son premier titre Waves, qui le fera connaître du grand public et l’emmènera aux quatre coins du monde



Il a interprété deux titres, Stay Awake et Be alright, issus de son album A place We Knew, sorti le 22 mars 2019.

Dean Lewis dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESSE / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.