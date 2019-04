publié le 26/04/2019 à 17:28

Manureva, Bambou, Chasseur d'ivoire... À lui seul, Alain Chamfort est un répertoire de tubes. Il a collaboré avec les plus grands, de Serge Gainsbourg à Véronique Sanson en passant par Vanessa Paradis.



Son album Le Désordre des choses est disponible depuis le 20 avril 2018. Sur la scène du Grand Studio de RTL, Alain Chamfort a interprété 6 titres dont Les Microsillons, le premier titre du disque et ici, en duo avec sa fille Tess Le Govic. Des paroles délicates, une douce métaphore entre les rides de vieillesse et les sillons d'un vinyle.

Et aux côtés de l'artiste, on retrouve les artistes Jorja Smith et Jonathan Jeremiah. À noter qu'Alain Chamfort sera en tournée dans toute la France. Après Nantes, Paris ou Brest, il sera aux Estivales de Chambery le 3 juillet prochain, au festival off de Carcassone le 11 juillet ou encore au festival du pruneau à Agen, le 1er septembre 2019.

À seulement 21 ans, la londonienne d'origine jamaïcaine Jorja Smith occupe déjà une place importante sur la scène musicale. Ses rythmes hip-hop, son groove à la Lauryn Hill et cette voix puissante, aux reliefs écorchés, aussi délicate dans les aigus que dans les graves.



C'est en 2016 qu'elle se fait remarquer avec son titre Blue Lights évoquant les violences policières au Royaume-Uni. Et l'année suivante, le soutien indéfectible du chanteur Drake au moment de la sortie de son deuxième single Where Did I Go ? confirme une future carrière pleine de promesses.



Elle a envoûté le public des studios de Neuilly-sur-Seine avec deux titres : Don't Watch Me Cry et Goodbyes extraits de son album Lost & Found sorti en juin 2018.

De nationalité britannique, père indien et mère irlandaise, Jonathan Jeremiah puise dans la diversité de ses origines et les traduit en musique. Après un premier album, A Solitary Man, en 2011, il sort Good Day, disponible dans les bacs depuis le 31 août 2018.



Sur la scène du Grand Studio RTL, les spectateurs on pu être transportés par la folk sifflotante du titre Mountain ou les accords ensoleillés de Good Day.

