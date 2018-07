publié le 27/01/2017 à 17:08

Cyril Mokaiesh est venu interpréter deux titres dans Le Grand Studio RTL. Joueur de tennis avant de s'intéresser à la chanson, il en a été champion de France junior à 18 ans. À 31 ans, il est le chanteur du groupe de rock Mokaiesh depuis 2007 et a commencé sa carrière solo en 2010. Son premier album Du rouge et des passions est sorti en 2011 et a connu un vrai succès critique.



Après L'Amour qui s'invente en 2014, il décide de sortir en 2015 un album de reprises intitulé Naufragés (Un Plan Simple). Cyril Mokaiesh y reprend des chansons de grands artistes mais qui sont souvent restées dans l'ombre. Il interprète dans Le Grand Studio RTL le titre Chanter c'est lancer des balles, écrit et chanté originellement par Alain Souchon en 1993 et La Loi du marché, en duo avec Bernard Lavilliers. Les deux artistes se sont inspirés du film de Stéphane Brizé pour cette chanson au texte engagé.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.