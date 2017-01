La chanteuse de soul, dont le premier album est sorti en septembre dernier, a déjà une certaine expérience. En témoigne sa rencontre avec Prince, avec qui elle a collaboré.

par Benjamin Pierret publié le 06/01/2017 à 20:30

Kandace Springs a 27 ans et elle vit à Nashville. Bien qu'il s'agisse de la ville de la country, d'autres styles de musique y sont représentés, et la jeune femme en est un bon exemple. Le 30 septembre, elle a sorti Soul Eyes, un premier album fidèle à ce qu'elle aime : la soul. Elle interprète deux titres dans Le Grand Studio RTL, Place to Hide et First Time I Ever Saw Your Face.



Tombée dans la musique dès son plus jeune âge (son père est lui-même musicien), elle apprend le piano à 10 ans et commence à chanter trois ans plus tard. "Depuis que je chante, le jazz a toujours été ma musique préférée", se souvient-elle. Parmi ses plus grandes influences, elle cite Nina Simone et Roberta Flack.



Si sa carrière décolle à peine, elle a déjà été marquée par une rencontre hors du commun : celle du chanteur Prince. L'interprète de Kiss a découvert la jeune femme par le biais d'une vidéo publiée sur Internet, dans laquelle elle reprenait Stay With Me de Sam Smith. L'illustre chanteur, mort en avril 2016, l'a invitée en 2014 à clore son concert pour les trente ans de Purple Rain. Forte d'une voix particulière et d'un premier album très personnel, Kandace Springs a toutes les chances de réussir à captiver le public.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.