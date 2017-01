Le duo français revient, six ans après son dernier album, avec un nouveau disque, "I Could Be Happy". L'occasion pour eux de s'arrêter dans les studios de RTL.

par Lucie Valais publié le 20/01/2017 à 18:44

Marc Collin et Olivier Libaux sont de retour ! Le duo français de Nouvelle Vague revient sur le devant de la scène avec un nouvel album - et pour la première fois, seulement avec des chansons inédites - I Could Be Happy, sorti en novembre dernier. Six ans après leur dernier opus, Version française, sorti en 2011, le duo français collabore avec Élodie Frégé. En découle un duo, baptisé La Pluie et le Beau Temps, dont le clip est sorti en octobre 2016.



Après la sortie de I Could Be Happy, Nouvelle Vague partira sur les routes avec une tournée internationale qui les mènera en Europe, en Asie puis en Amérique du Sud et aux États-Unis. Accompagnés d'Élodie Frégé et de Liset Alea, Marc Collin et Olivier Libaux étaient de passage dans les studios de la rue Bayard, le temps d'un Grand Studio RTL, avec Ben l'Oncle Soul et Lilly Poe.



Le projet Nouvelle Vague, créé en 2004, "part de l'envie de reprendre des morceaux punk et new wave en bossa nova, ce qui n'avait jamais été fait". Quatre albums plus tard, Marc Collin et Olivier Libaux sont bel et bien de retour, avec dix titres inédits, rassemblés dans I Could Be Happy.