VIDÉO - Sting, Norah Jones, Imany, Vianney, ou encore Julien Doré, revivez les plus beaux moments du Grand Studio RTL en 2016.

par Laura Lefebvre publié le 22/12/2016 à 17:31

Cette année le Grand Studio RTL a encore reçu de très grands artistes, samedi 24 décembre l'émission sera consacrée à la rediffusion des meilleurs moments de 2016.



Retour sur le passage de Jain. Pour son premier album Zanaka la chanteuse s'est beaucoup inspirée de ses voyages pour composer ses musiques. Elle est venue interpréter quelques titres, et notamment Come, que Le Grand Studio a souhaité rediffuser. Julien Doré sera aussi à réécouter en ce jour de Noël. Il était venu dans l'émission tester les titres de son nouvel album & entouré de 3 musiciens.





Entre deux dates, le groupe Boulevard des Airs s'est arrêté au Grand Studio RTL pour jouer quelques titres et notamment un de leur morceau phare : Emmène-moi. Norah Jones est venue également cette année à l'occasion de la sortie de son dernier album Day Breaks. La chanteuse a écrit toutes ses chansons au piano et Le Grand Studio RTL vous repasse Carry On.



La venue de Sting en 2016 était un grand événement pour Le Grand Studio RTL. Le chanteur est venu présenter 57th & 9th composé de ballades folk et amoureuses aux côtés de chansons engagées. Sting a également interpréter quelques un de ses titres phares et RTL a choisit de vous faire revivre Shape Of My Heart.